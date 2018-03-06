Рождаемость в Финляндии побила очередной антирекорд

В прошлом году в Суоми появилось на свет около 50 тысяч младенцев, что является наименьшим показателем с 1868 года. Об этом сообщает Статистическая служба страны.

Рождаемость в Финляндии падает 7 лет подряд. С 2016 по 2017 год число новорожденных снизилось сразу на 5%, а последний раз рост был зафиксирован еще до 2010 года.

При этом смертность в Финляндии превышает рождаемость на 3 тысячи человек. Население республики растет в основном за счет миграции. В 2017-м в Суоми переехало на 17 тысяч человек больше, чем уехали из нее на ПМЖ в другие страны.