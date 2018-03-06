Mercedes научил автомобили «рисовать» на дороге светом

Компания Mercedes-Maybach представила фары нового поколения с технологией Digital Light, сообщают 6 марта СМИ.

После показа на автосалоне в Женеве оптика будет устанавливаться на серийные модели. Первым её должен получить обновлённый седан S-Class в версии Maybach, продажи которого начнутся летом.

Как выглядят «рисунки» автомобиля на асфальте, зачем это нужно и как работает, смотрите и читайте на «Водителе Петербурга». Из технических деталей упомянем одну – более миллиона микрозеркал в каждой фаре.