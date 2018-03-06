«Победа» перевезла первого миллионного пассажира в 2018 году

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 5 марта перевезла первого миллионного пассажира с начала 2018 года – на месяц раньше, чем в прошлом году.

Юбилейным стал пассажир, зарегистрированный на рейсе из Карловых Вар в Москву. «Победа» начала летать в Чехию 17 февраля 2018 года. Сейчас рейс в Карловы Вары выполняется два раза в неделю.

За 2017 год «Победа» перевезла около 4,6 млн пассажиров, в том числе было продано не менее 350 000 билетов по минимальному тарифу – от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Авиакомпания «Победа» благодаря своей ценовой политике и уникальной модели стала самым востребованным перевозчиком на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 95%, а на большинстве рейсов достигает 100%, самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Авиакомпания «Победа» – единственный низкобюджетный авиаперевозчик на российском рынке. В январе «Победа» была признана аналитиками сервиса путешествий OneTwoTrip ценовым лидером 2017 года. Также неоднократно «Победу» называли самой доступной авиакомпанией в России и специалисты крупнейшего метапоисковика Aviasales.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.