Ради крымских бобов бизнесмены из Латвии обошли санкции и потеряли в Петербурге 50 млн

Оперативники доставили из Новосибирска в Петербург даму, занимающуюся бизнесом в Симферополе. В отношении нее следствием МВД Центрального района Северной столицы возбуждено дело по нестандартному мошенничеству.

Коммерсанты из Латвии договорились с предпринимательницей о поставке 2 тысяч тонн нута. Ввиду известных санкций Евросоюза в отношении Крыма в Северной столице ими был открыт счет, откуда на полуостров и отправлялись деньги на оплату сделки. Бобов прибалтийские торговцы не дождались, зато бизнесвумен нашли. В Сибири.

По информации «Фонтанки», утром 6 марта из Новосибирска оперативники «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти доставили 40-летнюю местную жительницу Татьяну Тумакову, которая находилась в федеральном розыске как скрывшаяся от следствия.

Уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении неё было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району Петербурга еще в октябре 2016 года. Потерпевшими же в деле проходят бизнесмены из Латвийской Республики, которые летом 2016 года в Симферополе заключили контракт с коммерческой компанией Тумаковой на поставку из Новороссийска 2000 тонн турецкого нута. Ввиду понятных рисков из-за наложенных на Крым санкций Евросоюза был изобретен алгоритм, при котором прибалты открыли в Петербурге счет в банке и уже отсюда перечислили на полуостров 50 млн рублей. На этом, в общем-то, история и закончилась, так как бобов они не получили до сих пор.

Ещё в сентябре прошлого года Тумакова стала обвиняемой и ее ограничили подпиской о невыезде, в рамках которой она должна была ожидать окончания расследования в Симферополе. Однако вскоре без ведома следствия дама переехала в коттедж города Саки, находящийся в 50 километрах от ее квартиры. Чуть позже обвиняемая летала в Москву, а следствие Центрального района узнавало об этом последним. В конце января 2018 года связь с Тумаковой прекратилась окончательно, и 1 февраля она была объявлена в федеральный розыск.

По информации «Фонтанки», 6 марта в Дзержинском суде рассмотрят ходатайство следствия о ее аресте.