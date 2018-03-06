«Яндекс»: Женщин к 8 Марта порадуют ассортиментом эротических бутиков

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы накануне февральских и мартовских празднований. В традиционный список из цветов и украшений вкрался стабильный интерес к интимным подаркам.

Как следует из опубликованного 6 марта исследования, которое основано на данных «Яндекс.Карт», в феврале и марте особенной популярностью пользуются не только цветочные и ювелирные магазины, но и эротические бутики. Так, накануне и в сам День влюбленных интерес к местоположению секс-шопов возрастает практически вдвое у мужчин и втрое у женщин. Порадовать себя и друг друга аксессуарами для взрослых стараются даже грабители. Перед 8 Марта, напротив, магазины чаще ищут мужчины, зато в День защитника Отечества интимными товарами интересуются в основном женщины.

Искать цветочные магазины и ювелирные салоны перед праздниками начинают представители обоих полов, но такие подарки чаще интересуют именно мужчин. Женщины тянутся к украшениям непосредственно 8 Марта – то ли порадовать самих себя, то ли использовать полученные сертификаты.

Любопытно, что бары и пабы в праздничные дни привлекают россиян не больше, чем в конце рабочей недели. Судя по запросам сильного пола, в гендерные праздники они, наоборот, сокращают посещение увеселительных заведений.

Фото: Пресс-служба компании «Яндекс»

Фото: Пресс-служба компании «Яндекс»

Фото: Пресс-служба компании «Яндекс»