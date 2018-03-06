Группа «Эталон» приняла участие в круглом столе с Минстроем и Минкультом

2 марта директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина приняла активное участие в круглом столе «Особый режим строительства: сохраняя культурное наследие», прошедшем в Москве на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Мероприятие проводилось с участием широкого круга специалистов из профильных министерств и ведомств, в том числе – Минстроя, Минкульта, комитетов Совета Федерации и Госдумы РФ, Департамента культурного наследия г. Москвы. В рамках совместного заседания эксперты обсудили актуальные вопросы градостроительной деятельности и осветили необходимые изменения законодательства в части определения требований к проектам реконструкции, реставрации и нового строительства.

Комментируя проблемы в области сохранения объектов культурного наследия при осуществлении строительства и недостатки действующего правового регулирования в данной сфере, Виктория Цытрина указала на необходимость соблюдения баланса. По ее словам, в рамках своей деятельности в Санкт-Петербурге и Москве Группа «Эталон» бережно относится к памятникам в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к реставрации объектов культурного, архитектурного, исторического наследия. В то же время, при подготовке нового законопроекта, регламентирующего деятельность застройщиков по отношению к данным объектам, «важно добиться соблюдения баланса между сохранением и развитием».

«Когда мы говорим о необходимости сохранения памятников, то часто забываем о том, что город должен развиваться. Если проследить эволюцию европейских городов, то можно увидеть, что многие из них развивались вопреки сохранению. Мы должны понимать, что у нас есть определенные задачи по развитию городов, территорий районов и жилых комплексов», – отметила Виктория Цытрина, выразив надежду на достижение консенсуса всеми заинтересованными сторонами.

По итогам круглого стола было принято решение о создании межведомственной рабочей группы, которая сосредоточит усилия на экспертизе существующих законодательных норм, их анализе, рассмотрении рекомендаций и предложений относительно разработки основных направлений развития охраны объектов культурного наследия и выработке единой позиции в сфере охраны памятников истории и культуры.

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