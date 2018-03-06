В каждой стране TeleTrade говорит с людьми на их языке

Еще
12:09 13.03.2018
Пришлите свою новость!
12:07
Носорог остановил строительные работы на Васильевском острове
12:00
В КРТИ и комстрое строителей попросили 18 марта «постараться обеспечить явку 100 процентов»
11:53
Скатившийся по перилам ребенок умер в больнице Тосно
11:48
По скользкой дорожке: в деле о наркотиках из Аргентины фигурирует российский кёрлингист
11:44
Евросоюз солидарен с Великобританией по делу Скрипаля
11:38
Блокадницу убили под Липецком из-за 50 тысяч
11:35
Генштаб России: Мы готовы ответить США на удар по Дамаску
11:26
Стартует новый сериал от создателя «Как избежать наказания за убийство»
11:23
Петербургский дилер KIA «Аврора» получил банкротный иск
11:18
Петербуржец отобрал у приятеля котёнка и получил уголовное дело
11:16
Российские и японские ученые открыли «узорчатую рыбу-собаку»
11:09
После прокурорских проверок похоронного бизнеса возбуждено 23 уголовных дела
11:04
На Московском проспекте запузырился люк, два утренних гейзера локализовали
10:59
Ученые нашли у мозга "часы приема" лекарств
10:58
Сенатор: Газ «Новичок» уже не производится в РФ, его запасы уничтожены
10:54
В Марселе арестован российский болельщик по делу о беспорядках на чемпионате Европы по футболу-2016
10:38
Одно из дел о трапе-убийце в Пулково прекращено
10:24
В Тосно мальчик попал в реанимацию после катания по перилам
10:16
Петербуржцы сообщили о разливе топлива на Оккервиле
10:12
«Адмирал Эссен» вернется в Средиземное море — на боевое дежурство
10:08
На выделенках Петербурга ГИБДД ловит непростые номера
09:51
СМИ: Лондон готовит кибератаку против России в ответ на отравление Скрипаля
09:35
СМИ: Экс-глава МУРа арестован по делу о коррупции
09:23
Участок на берегу Ладожского озера за 50 миллионов тихо перепродали братья из Армении
09:10
Пешеход на Невском упал с тротуара под машину и погиб
09:02
Над посольством России в США кружил неизвестный вертолёт
08:52
Двое малышей отравились успокоительным в Петербурге
08:47
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
08:43
В Петербурге открыт сезон фонтанов: на Загородном бил высотой с 5-этажный дом
08:31
Полиция изъяла листовки Навального у ДК Ленсовета и газеты Явлинского в метро
08:23
Сейсмологи прогнозируют землетрясение магнитудой около 8,0 на Камчатке и Курилах
08:11
Посольство России в США ответило на обвинения в отравлении Скрипаля
08:02
Водители увидели асфальт и устроили ДТП на КАД
00:49
Все новые серии «Простоквашино» будут посвящены Табакову
00:35
Госдеп США: Блокировка «Северного потока-2» поддержит Украину в стремлении к европейскому будущему
00:20
ЕСПЧ коммуницировал жалобу на задержание в Петербурге на антикоррупционном митинге
12/03
По подозрению в убийстве младенца задержана мать троих детей
12/03
В сирийской Восточной Гуте после обстрела боевиков погибли пять человек
12/03
Россиянин, которого МИД называл «похищенным США», признал вину в кибермошенничестве
12/03
Умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг
12/03
«Современник»: Ефремов обругал зрителей от лица «малоприятного» персонажа
12/03
Активиста из штаба Навального оштрафовали на 11 тысяч рублей
12/03
Журналистка обвинила Говорухина в домогательствах
12/03
В США арестован глава компании, которая продавала защищённые смартфоны наркокартелям
12/03
В МИД РФ назвали «сказками» заявление Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля
12/03
Илья Лазерсон научил детдомовцев делать зеленые макароны без «химии»
12/03
Российской журналистке, работающей в Лондоне, начали приходить письма с угрозами после отравления Скрипаля
12/03
На Невском пешеход погиб в ДТП в двухстах метрах от перехода
12/03
«Ночлежка» приобщает гостиницы к «Ночи в отеле»
12/03
Премьер-министр Великобритании: Очень похоже, что за отравлением Скрипаля стоит Россия
12/03
На петербургской премии "Прорыв" вспомнили Олега Табакова
12/03
В МХТ отменяют спектакли в связи со смертью Табакова
12/03
Манчини послал болельщика "Зенита" и его сестру в инстаграме
12/03
В Петербурге продолжаются задержания волонтеров штаба Навального
12/03
Портал госуслуг в Петербурге не дает зарегистрироваться ответственным избирателям
12/03
“Фонтанка” за 60 секунд — 12 марта
12/03
Прощание с Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова
12/03
Glorax нарисовал еще четыре 100-метровых здания на Василеостровском намыве
12/03
Посольство России об отравлении Скрипаля: Британия ведет «очень опасную игру»
12/03
Эксперты: В Петербурге "майские" указы не связаны со статистикой смертности, это врачей научили классификации
12/03
Вокруг СКК хотят построить 300 тысяч метров жилья: ХК СКА просит изменить высотный регламент
12/03
У администрации Выборгского района «Мерседес» получил ледяные «дворники»
12/03
В феврале в Петербурге сильнее всего подорожали бананы, яблоки и картошка
12/03
Самая доступная квартира с «городской пропиской» обойдется в 1,26 млн рублей
12/03
В Петербурге у штаба Навального задержали сына бывшего ректора Консерватории
12/03
Прогулки по льду заканчиваются, ледокол сделает полынью на Неве шире
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
13.03.2018 12:00

В каждой стране TeleTrade говорит с людьми на их языке

Для компаний финансовой сферы вопросы безопасности личных средств клиентов, поддержания высокого уровня доверия, прозрачности и понятности бизнеса являются без преувеличения вечными.
В каждой стране TeleTrade говорит с людьми на их языке
фото предоставлено ГК TeleTrade

Ежегодно сотни тысяч людей впервые приходят на международные финансовые рынки в поисках заработка. И далеко не у всех процесс взаимодействия с брокерскими компаниями проходит гладко. Ведь вопрос идёт о деньгах!

Группа компаний  TeleTrade помогает своим клиентам в решении любых вопросов во всех регионах присутствия, а сегодня это 26 стран. Как устроена служба клиентской поддержки одного из лидеров индустрии, с какими вопросами чаще всего обращаются люди на help desk* и почему всегда нужно оставаться в форме, – об этом мы говорим с Мариной Мокану, главным специалистом службы технической поддержки TeleTrade.

Марина, прежде всего хотелось бы узнать, какие задачи решает служба поддержки клиентов TeleTrade?

Круг задач, которые входят в нашу компетенцию, чётко определен. Служба поддержки клиентов решает многие вопросы клиентов, связанные с обслуживанием в компании. Например, это технические вопросы.

Поскольку TeleTrade предоставляет доступ к торговле на международном финансовом рынке с помощью торговой платформы MetaTrader, то, конечно, спрашивают об этой программе: как выставить приказ, переустановить, найти ту или иную функцию или, например, индикатор, как изменить цвет интерфейса и прочее. 

Кроме того, мы консультируем клиентов по продуктам компании: например, что такое фьючерсные контракты на ETF или на криптовалюту, какой спред по той или иной валютной паре, какие типы счёта есть в нашем распоряжении. Также разъясняем им правила проведения акций, правила начисления бонусов.

Но ведь вся эта информация есть на сайте компании...

Да, однако большинство людей предпочитает поговорить со специалистом, с живым человеком. И мы никогда не отворачиваемся от людей, когда к нам обращаются. Мы не отправляем «учить матчасть», мы терпеливо разъясняем всё, что относится к взаимодействию компании с клиентом. И конечно мы принимаем жалобы, претензии, чтобы решить конкретные проблемы клиентов и учесть результаты их рассмотрения в нашей работе, чтобы совершенствовать наши сервисы. Для нас общение с клиентом – это всегда взаимовыгодный и продуктивный диалог.

Марина, с какими вопросами клиенты компании обращаются чаще всего?

Может показаться странным, но чаще всего клиенты обращаются к нам по поводу потерянных паролей доступа к личному кабинету или торговому счёту. Как восстановить пароль, что будет с личным кабинетом или средствами на торговом счете, что будет, если пароль попадёт в чужие руки, – об этом приходится часто говорить с клиентами.

К часто задаваемым вопросам можно отнести и вопросы о сроках исполнения таких сервисов, как вывод средств, начисление бонусов и т. д.

Конечно, в начале сотрудничества наши клиенты получают полную информацию по всем услугам компании. Однако, как и в случае с паролями, информированность не является панацеей. Человеческий фактор остаётся, и время от времени возникают ситуации, когда клиенту необходима наша помощь.

Я вижу одну из главных наших обязанностей в том, чтобы помочь каждому человеку, который к нам обращается, разобраться с вопросом, помочь решить проблему.

Служба поддержки клиентов – её не часто можно встретить в брокерских компаниях. На Ваш взгляд, почему такая служба есть в TeleTrade?

Я бы сказала, что это политика TeleTrade. Ведь многие брокеры обходятся и без службы поддержки, и без физических офисов, в которых можно проконсультироваться. В TeleTrade не так: мы уверены, что служба поддержки необходима. Мы хорошо знаем наших клиентов. Человеческий фактор нельзя исключать. Где-то около 70% пользователей при любом возникающем вопросе хотят найти наиболее легкий и быстрый способ решения. И это абсолютно справедливо. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что так предпочитает поступать абсолютное большинство людей. Столкнувшись с проблемой, человек не будет копаться в интернете или листать какие-нибудь справочники, он постарается побыстрее найти знатока. Он берет телефон и звонит в службу поддержки или пишет мгновенное сообщение, письмо, заказывает обратный звонок. Компания использует различные коммуникационные каналы. И вскоре он получает квалифицированный ответ от официального представителя компании. Скорость ответа, конечно, зависит от уровня проблемы, однако само наличие такого сервиса уже говорит об ответственном и внимательном отношении компании к каждому клиенту.

Клиенты из каких стран получают поддержку?

На начало 2018 года TeleTrade работает в 26 странах мира на четырёх континентах: в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. У нас есть мультиязычная поддержка. В каждом регионе присутствия мы говорим со своими клиентам на их родном языке.

Из какой страны к вам приходят обращения чаще всего?

Чаще всего к нам обращаются клиенты из России. И это закономерно, ведь в России у TeleTrade очень много клиентов. Российский рынок традиционно важен для бизнеса компании. 

Если попробовать создать собирательный образ клиента TeleTrade, что это был бы за человек?

Это мужчины и женщины в большинстве от 25 до 55 лет. Они уже многого добились в жизни, и их усилия сегодня направлены на поиск дополнительных источников дохода. Безусловно, это активные, расчетливые, успешные люди. Причем в успешности женщины не уступают мужчинам. Они хотят постоянно развиваться, повышать уровень своей финансовой грамотности, расширять горизонт знаний. Наши клиенты живо интересуются мировыми событиями. И, пожалуй, одна из главных черт – всем нашим клиентам как взрослым людям свойственна ответственность.

Пожалуйста, назовите три главных плюса ТелеТрейд.

Высокотехнологичность, современность, устойчивость.

Какие возможности даёт компания для профессионального развития?

Без преувеличения: эти возможности безграничны. Я часто общаюсь с коллегами из других подразделений, и знаю, что в TeleTrade многое решает личная инициатива и творческий подход к решению текущих задач. В хорошем смысле слова, в TeleTrade может осуществиться ваша «американская мечта». Вы приходите в компанию, например, на стажировку, и по мере вашего профессионального роста делаете карьеру, становитесь руководителем. Такой подход помогает каждому сотруднику хорошо понять, как устроен бизнес компании, как выстроены те или иные процессы. TeleTrade – это настоящая кузница кадров.

На сайте TeleTrade рассказывают о Ваших победах на международных соревнованиях по бодибилдингу…

Да, бикини-фитнес сначала был просто моим хобби, увлечением. Но все изменилось в прошлом году, когда я попробовала свои силы на любительских турнирах в Праге, Барселоне. Там были первые победы, золотые и серебряные медали. Пришло ясное понимание, что я способна на большее. С осени 2017 года я стала выступать в профессиональных чемпионатах.

фото предоставлено ГК TeleTrade
фото предоставлено ГК TeleTrade

Что нужно делать, чтобы прожить яркую жизнь?

Следуйте мечте. Стремитесь искать пути для реализации своей мечты.

 

*справочная служба

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны

Общество с ограниченной ответственностью "Телетрейд Групп". Лицензия №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности Forex дилера от 12.05.16. 

 

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
13.03.2018 10:59

«Эталон ЛенСпецСМУ» приступило к установке фасадов «Дома на Обручевых»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к установке навесных вентилируемых фасадов в «Доме на Обручевых»
предоставлено компанией Setl City
12.03.2018 11:02

Паркинг в рассрочку по цене аренды – только в «Петербургской Недвижимости»

Компания «Петербургская Недвижимость» запустила новые условия на покупку парковочных мест в жилых комплексах Setl City. Теперь для клиентов доступна беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом, сопоставимым со стоимостью аренды паркинга, - от 5 000 рублей.
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00

Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ

Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
В каждой стране TeleTrade говорит с людьми на их языке
Как переехать ближе к природе и не поставить крест на хобби ребенка
Как согреться в холода
«Скандинавия» в интерьере: как выдержать стиль
Купить апартаменты стало проще
Альтернативная почта: как на рынок посылок выходят частные компании
«Образцовый квартал 2». Сдача на полгода раньше срока
Что мы едим: петербуржцы все чаще в праздники заказывают еду на дом
Почему миллениалы не хотят жить в обычных квартирах
Не муравейник: новостройки, где соседей знают по имени
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Олег Табаков: «Герои меня не интересовали»

«Это фиаско, братан»: Волонтеры ЦИК зовут петербуржцев на выборы

Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами «Краснополь» на Лужском полигоне

Новости компаний
ГК «Эталон»
13.03.2018 10:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» приступило к установке фасадов «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к установке навесных вентилируемых фасадов в «Доме на Обручевых»
предоставлено компанией Setl City
12.03.2018 11:02
Паркинг в рассрочку по цене аренды – только в «Петербургской Недвижимости»
Компания «Петербургская Недвижимость» запустила новые условия на покупку парковочных мест в жилых комплексах Setl City. Теперь для клиентов доступна беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом, сопоставимым со стоимостью аренды паркинга, - от 5 000 рублей.
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00
Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ
Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00
КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9
Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
Ленстройтрест
07.03.2018 16:12
Генеральный директор «Ленстройтрест» вошла в число влиятельных женщин Петербурга
Генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест» Валерия Малышева второй год подряд входит в число влиятельных женщин Петербурга. Премия «Влиятельные женщины Петербурга» ежегодно проводится газетой «Деловой Петербург» и приурочена к Международному женскому дню 8 марта.
ГК «КВС»
07.03.2018 15:41
Приведи друга – получи сертификат IKEA на 30 000 рублей
6 марта стартовала новая акция «Приведи друга» от компании «КВС».
Группа компаний «ЦДС»
07.03.2018 11:59
Открыты продажи в корпусе «А» ЦДС «Новое Янино»
Группа ЦДС открыла продажи в корпусе «А» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2019 года.
Пресс-служба школы "Летово"
07.03.2018 11:04
Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего
Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
Магазин "Кей"
07.03.2018 10:00
Что подарить маме и бабушке на 8 марта: полезные советы экспертов КЕЙ
Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день
АО «ГК «Эталон»
06.03.2018 18:15
Директор по правовым вопросам «Эталона» вошла в рейтинг «Влиятельных женщин Петербурга»
В ежегодный список «Влиятельных женщин» газеты «Деловой Петербург» в 2018 году вошла директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.