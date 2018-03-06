Моуриньо заработает 1 млн фунтов за пять дней работы на российском ТВ

Еще
16:23 06.03.2018
Пришлите свою новость!
16:16
Почти половина финнов выступает за военное сотрудничество с НАТО
16:06
Депутаты хотят заставить петербуржцев платить за оставленные вещи в метро
15:58
УФАС: И в морге должна быть конкуренция
15:54
Следственному комитету вернут мрамор Монферрана
15:49
Дворкович заменит Мутко на должности координатора ЧМ-2018
15:45
Красота пришла на помощь
15:44
С места отравления российского разведчика в Британии госпитализирован еще один человек
15:36
ФСБ обыскивает дом замначальника управления Северо-Западной таможни Безлюдского
15:30
«Зенит» потребует с болельщиков возмещения материального ущерба
15:23
Сергей Лукьяненко появился в трейлере «Черновика»
15:19
Турпоток на границе с Финляндией снова сокращается
15:11
На Луначарского «Логан» не смог подвинуть военный «КАМАЗ»
15:07
В Дагестане нашли предполагаемых вербовщиков ИГ, отправлявших людей в Сирию
15:03
В Новгороде задержан организатор крупного оружейного бизнеса
14:58
Разведчик Скрипаль попал на видео после отравления
14:50
"Тосно" запретили проводить матч с "Рубином" на "Петровском"
14:41
Опрос: Россияне по-прежнему относятся к ЕГЭ как к тесту, хотя тестовых заданий там уже нет
14:33
В Петербурге экс-сотрудницу Транскапиталбанка осудили за обнал и сразу же амнистировали
14:23
Самая доступная квартира у метро «Девяткино» обойдется в 1,4 млн рублей
14:16
На КАД машина «прокатилась» на тазу, прилетевшем с мусоровоза
14:08
Появилась расшифровка переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой
14:04
«Яндекс»: Женщин к 8 Марта порадуют ассортиментом эротических бутиков
14:02
Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева
13:52
Суд оставил в силе отмену разрешения на строительство «Планетограда». Застройщик гарантирует возврат денег
13:50
Застройщики предлагают повысить все высотные регламенты в Петербурге на три метра
13:48
Эксперты: Выборы в Италии шокировали власти ЕС и должны привести к реформам
13:40
Mercedes научил автомобили «рисовать» на дороге светом
13:34
Ради крымских бобов бизнесмены из Латвии обошли санкции и потеряли в Петербурге 50 млн
13:30
Путин прилетел на Урал
13:10
Несовершеннолетняя петербурженка с тяжелым заболеванием родила здоровую девочку
13:00
Моуриньо заработает 1 млн фунтов за пять дней работы на российском ТВ
12:57
На Охте мёртвого водителя положили рядом с машиной
12:46
Ким Чен Ын заговорил об объединении Северной и Южной Кореи
12:39
Четверо на границе с Финляндией лишились 50 тысяч евро
12:34
Ученик гимназии на Васильевском рассказал о распылённом баллончике
12:30
Шесть гектаров на улице Фучика могут застроить жильем
12:25
ЕС зеркально введет пошлины на американские товары
12:12
ФСБ ведет обыск у замначальника Северо-Западной таможни Безлюдского
12:08
Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА
11:58
СМИ: Совфеду представят закрытый доклад об опасном влиянии Запада на молодежь
11:53
«Метрострой» допустил замену подрядчика на «Театральной», где бастуют рабочие
11:46
На Симонова ремонтируют магистральный трубопровод
11:38
«Академическую» закроют на ремонт в июле
11:22
Мнение: вторичный рынок насыщен предложениями
11:18
Малафеев рассказал, зачем «Зенит» требует переигровки матча с «Амкаром»
11:14
Детские поликлиники Петербурга дооснастят еще на 140 млн рублей
11:09
Разведчиков ЗВО научили захватывать секретные документы ночью в лесу
11:06
Лахта Центр стал пирамидой на «Яндекс.картах»
11:02
Прокуратура разберётся с платным входом в Летний сад
10:57
Мошенники закредитовались в Балтинвестбанке на 124 млн рублей
10:39
В дома Купчино возвращают тепло
10:35
Как петербуржцы смогут получить льготные лекарства в мартовские праздники
10:30
Соловьев перед выборами покажет «Миропорядок-2018» с участием Путина
10:20
Переход между "Невским проспектом" и "Гостиным двором" закрыт
10:10
В Купчино убрали наледь после того, как она отправила машину в сугроб
10:06
Спецназ УФСИН вежливо просит угонщиков вернуть похищенный автомобиль
09:57
74 удара «потянули» на девять лет строгого режима
09:46
На площадку у Петропавловки приземлился вертолет с больным ребенком из Ленобласти
09:41
Лаврова сделали министром Намибии
09:20
Проходчики тоннеля метро к «Горному институту» не вышли на работу
09:03
В Новосибирске бывшему милиционеру дали пожизненное за убийство 19 женщин легкого поведения
08:56
В «Галерее» задержали костюмированных охотников за драгоценностями с Avito
08:40
СМИ: Отравленный в Британии экс-полковник ГРУ опасался за свою жизнь
08:34
После смертельного ДТП на Маршала Жукова разыскивается авто, похожее на «Волгу»
08:21
В «день тишины» перед выборами Первый канал покажет «Крым»
08:15
У победительницы «Оскара» украли заветную статуэтку
08:06
Российские студенты распрощаются с «советскими» зачетками
01:40
Леонид Парфенов встретится со зрителями без бокала
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
06.03.2018 13:00

Моуриньо заработает 1 млн фунтов за пять дней работы на российском ТВ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заработает более 1 миллиона фунтов стерлингов за работу на телеканале Russia Today во время чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщает 6 марта The Times, португальский специалист ради этого контракта отклонил предложения таких известных телекомпаний, как ВВС и ITV.

Как известно, Моуринью будет работать экспертом на Russia Today на первой неделе мундиаля. В общей сложности он будет занят пять дней.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Северный город»
06.03.2018 16:07

«Северный город» показал губернатору Петербурга новый детский сад

Во время субботнего объезда Приморского района губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил новый детский сад на Комендантском проспекте, который входит в состав ЖК Ultra City.
LEGENDA Intelligent Development
06.03.2018 15:20

Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA

Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.03.2018 13:40

«Победа» перевезла первого миллионного пассажира в 2018 году

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 5 марта перевезла первого миллионного пассажира с начала 2018 года – на месяц раньше, чем в прошлом году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Моуриньо заработает 1 млн фунтов за пять дней работы на российском ТВ
Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА
Сборная Англии к ЧМ-2018 потребовала обнести ее базу в Петербурге шестиметровым забором
В футболе официально одобрили видеоповторы, они могут появиться уже на ЧМ-2018
На стадионы ЧМ-2018 можно будет пронести лекарства с наркотиками по рецепту
Смольный расставит 380 стендов FIFA к ЧМ-2018 за 14 млн рублей
Петербург стал самым популярным российским городом у туристов на 8 марта
Пулково собирается принять 50 чартеров из Египта во время ЧМ-2018
Роскомнадзор заблокировал сайты, продающие поддельные билеты на ЧМ-2018
Глава Минтранса: закон о сбивании беспилотников надо принять до старта ЧМ-2018
Как доехать до чемпионата
FIFA послала болельщиков не по адресу
Накормить мундиаль и не облажаться
Чемпионат мира: аренда в ажиотаже
Как Смольный готовится к встрече болельщиков
Как Исландия собирается в Россию
Что за флаги в гости к нам
Как попасть на чемпионат мира по футболу
Гид по мундиалю от турбюро имени Ивана Сусанина
Гостиницы Петербурга готовят максимальный ценник к мундиалю
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Следственному комитету вернут мрамор Монферрана

кадр из видео/YouTube/FIFA

Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА

кадр из видео

Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Северный город»
06.03.2018 16:07
«Северный город» показал губернатору Петербурга новый детский сад
Во время субботнего объезда Приморского района губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетил новый детский сад на Комендантском проспекте, который входит в состав ЖК Ultra City.
LEGENDA Intelligent Development
06.03.2018 15:20
Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA
Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.03.2018 13:40
«Победа» перевезла первого миллионного пассажира в 2018 году
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 5 марта перевезла первого миллионного пассажира с начала 2018 года – на месяц раньше, чем в прошлом году.
«Главстрой-СПб»
06.03.2018 13:20
«Главстрой-СПб» начал продажу парковочных мест в кредит
Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» и ЖК «Панорама 360» с привлечением кредитных средств.
АО «ГК «Эталон»
06.03.2018 13:15
Группа «Эталон» приняла участие в круглом столе с Минстроем и Минкультом
2 марта директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина приняла активное участие в круглом столе «Особый режим строительства: сохраняя культурное наследие», прошедшем в Москве на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
ГК «КВС»
06.03.2018 12:40
Еще один банк аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК Ясно.Янино
Партнер компании «КВС» банк ВТБ аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК «Ясно.Янино».
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2018 11:10
«Группа ЛСР» дарит паркинг покупателям «Богемии»
Покупатели квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Богемия», который «Группа ЛСР» строит в престижном Московском районе, могут получить паркинг бесплатно.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.03.2018 17:51
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Аэрофлота»
Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «BB-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».
Предоставлено компанией Setl City
05.03.2018 17:07
«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-бронирование квартиры
На сайте компании «Петербургская Недвижимость» заработал сервис «личный кабинет», в котором покупатели могут подать заявку на бронь квартиры и оплатить залог с помощью банковской карты, не совершая дополнительный визит в офис компании.
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2018 16:00
Жилой комплекс «Группы «ЛСР» аккредитован еще одним банком
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов «Группы «ЛСР», включив в программу ипотечного кредитования жилой комплекс «Звездный дуэт».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.