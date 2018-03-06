Моуриньо заработает 1 млн фунтов за пять дней работы на российском ТВ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заработает более 1 миллиона фунтов стерлингов за работу на телеканале Russia Today во время чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщает 6 марта The Times, португальский специалист ради этого контракта отклонил предложения таких известных телекомпаний, как ВВС и ITV.

Как известно, Моуринью будет работать экспертом на Russia Today на первой неделе мундиаля. В общей сложности он будет занят пять дней.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.