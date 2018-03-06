«Главстрой-СПб» начал продажу парковочных мест в кредит

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» и ЖК «Панорама 360» с привлечением кредитных средств.

Партнерами «Главстрой-СПб» по кредитованию выступают Райффайзенбанк и Банк «Санкт-Петербург». Покупатели могут приобрести парковочные места в подземных автостоянках, расположенных в сданных в эксплуатацию жилых комплексах «Главстрой-СПб».

Стоимость индивидуального машино-места в паркинге ЖК «Северная долина» в Выборгском районе начинается от 399 000 рублей, семейного – от 499 000 рублей.

Подземные паркинги «Главстрой-СПб» оборудованы системами контроля управления доступа, охраны и видеонаблюдения, а также автоматическими системами вентиляции, пожаротушения, дымоудаления. Все эти опции защищают транспортное средство от угона и климатических воздействий разного рода. В помещениях подземных автостоянок проводится регулярная уборка.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб»:

«Кредитные программы являются дополнительным финансовым инструментом, позволяющим клиентам легко и комфортно приобретать недвижимость в нашей компании. Теперь без ущерба для бюджета покупатели смогут решить вопрос с хранением автомобиля. Наличие собственного машино-места в подземном паркинге позволит не беспокоиться о сохранности автомобиля и избавит от поиска свободных мест на дворовой территории жилого комплекса.»

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/. С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте http://sevdol.ru/payment/

ЖК «Панорама 360» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", разрешение на строительство введен в эксплуатацию, проектная декларация на сайте http://panorama360spb.ru/documents/