Ким Чен Ын заговорил об объединении Северной и Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с высокопоставленной делегацией из Южной Кореи в Пхеньяне изъявил желание «написать новую историю национального объединения».

В Южной Корее уже подтвердили факт проведения встречи, отметив, что она продлилась около четырех часов. В переговорах также принимали участие сестра и супруга Ким Чен Ына, передает 6 марта RNS со ссылкой на CNN.

Считается, что глава КНДР разговаривал лицом к лицу с чиновниками из Южной Кореи впервые с 2011 года, когда он пришел к власти, отмечает CNN. В Южной Корее также добавили, что ее политики впервые побывали в штаб-квартире правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.

Первые шаги к сближению две Кореи сделали в канун Олимпиады в Пхёнчхане. Северокорейская делегация приехала на Игры, команды прошли под одним флагом.