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06.03.2018 12:40

Еще один банк аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК Ясно.Янино

Еще один банк аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК Ясно.Янино
ГК «КВС»

Партнер компании «КВС» банк ВТБ аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК «Ясно.Янино». 

Банк ВТБ сотрудничает уже много лет с компанией «КВС». Банком разработаны  различные ипотечные программы.

Привлекательным предложением у ВТБ является акция «Больше метров – меньше ставка» в рамках программ «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Готовое жилье». Основные условия программы включают: ставку по кредиту — от 9,3%, кредит на покупку квартиры площадью от 65 кв. м, первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости, комплексное страхование. Сумма кредита составляет от 600 тыс. до 60 млн руб. на срок до 30 лет.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования по программе «Больше метров – меньше ставка» можно ознакомиться на сайте https://www.vtb24.ru/mortgage/more-meters/

Также Банк предлагает оформить ипотеку по упрощенной схеме. По программе «Победа над формальностями» Вам понадобится предъявить паспорт и СНИЛС, справка о доходах не потребуется. Первоначальный взнос по этой программе должен составить не менее 50% стоимости квартиры, сумма кредита составляет от 600 тыс. до 30 млн руб.процентная ставка – от 10,7%, срок кредита – до 20 лет.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования по программе «Победа над формальностями» можно ознакомиться на сайте https://www.vtb24.ru/mortgage/victory/

Банк ВТБ также работает с материнским капиталом и другими льготными предложениями. 

Микрорайон «Ясно.Янино» активно развивается, с точки зрения социальной, торговой и транспортной составляющих.

Кроме того, в зеленых дворах микрорайона с пешеходными дорожками, детскими площадками, спортивными зонами создается особая атмосфера добрососедства. 

Покупайте квартиры с чистовой отделкой и ярким дизайном мест общего пользования в лаконичных 8-этажных домах, рядом с живописным лесным массивом. Живите в гармонии с природой.

За консультациями по выбору квартиры и ипотечным программам, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

 

ПАО «Банк ВТБ 24» лицензия Центрального банка №1623 от 15.10.2012г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»  (застройщик ООО "КВС – Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

 


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