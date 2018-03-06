Ученик гимназии на Васильевском рассказал о распылённом баллончике

Экстренное проветривание проводили в четвёртом корпусе гимназии «Земля и Вселенная» на Васильевском острове 6 марта. Как рассказал родителям один из школьников, в коридоре на третьем этаже стало трудно дышать из-за перцового газа.

Отец девятиклассника, в свою очередь, обратился в редакцию «Фонтанки». По его словам, около 11 утра во время перемены на третьем этаже гимназии (Морская набережная, 15/2) распылили газ из перцового баллончика. Учителя не стали выводить детей на улицу, а распределили их по классам и объявили внеплановое проветривание. Когда окна закрыли, занятия продолжились. Обладателя баллончика педагоги искать не стали.

Заместитель директора по организационной работе гимназии «Земля и Вселенная» Ирина Кузовкова факт инцидента не подтвердила, заявив, что сегодня в школе газ никто не распылял, а проветривание в коридорах проводилось в соответствии с санитарными нормами.