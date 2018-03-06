Что известно об отравлении российского шпиона в Британии
Приговоренный за государственную измену разведчик Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии. Он госпитализирован в больницу британского города Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом. Восемь лет назад Скрипаль стал частью шпионского обмена и получил убежище в Великобритании. На его счету множество разоблаченных агентов из России. Запад проводит параллели со смертью его коллеги Литвиненко.
1 Инцидент
Накануне около 16 часов 15 минут по местному времени (19.15 МСК) полиция города Солсбери приняла звонок от посетителя торгового центра Maltings. Их внимание привлекла пара на скамейке. Мужчина смотрел остекленевшим взглядом, подняв руки. Потерявшая сознание 33-летняя спутница положила ему голову на плечо.
Полиция закрыла итальянский ресторан Zizzi, в котором пара предположительно обедала. Торговый центр осматривали эксперты по химической и биологической защите.
Солсбери (Salisbury) – город в 140 километрах к западу от Лондоне, находится в графстве Уилтшир.
2 Госпитализация
Полиция Уилтшира сообщила в своем твиттере, что мужчина и женщина были госпитализированы в больницу Солсбери, предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом. Британская пресса сообщила о фентаниле. Это мощный опиоидный анальгетик.
3 В чем обвинялся Скрипаль
Сергей Скрипаль служил в ГРУ Генштаба Минобороны. В середине 90-х был завербован британскими спецслужбами. После увольнения в 1999 году продолжал поставлять информацию, пользуясь полученными от бывших сослуживцев сведениями. В частности, он обвинялся в передаче британской Ми-6 личных данных множества российских агентов.
На след разведчика ФСБ вышла только в 2004 году. Московский окружной военный суд в 2006-м приговорил Скрипаля к 13 годам колонии за государственную измену (статья 275 УК).
4 Освобождение
Скрипаль стал частью шпионского обмена летом 2010 года. Россия выдала четверых осужденных и получила десять «спящих» шпионов из США, в том числе Анну Чапман. Обмен состоялся в Австрии.
Для участия в обмене Скрипаль был освобожден от наказания через помилование президента Медведева. Обязательным условием помилования является признание вины, пусть и формальное.
После обмена в Австрии Скрипаль и ученый Игорь Сутягин были доставлены самолетом в Великобританию на военный аэродром. Их перевезли вертолетом в гостиницу и через какое-то время оформили документы для проживания.
5 Жизнь в Британии
Скрипаль провел в Великобритании почти восемь лет. После обмена получил политическое убежище, на государственных должностях не состоял, публичной деятельностью не занимался. По сообщениям местной прессы, несколько лет назад потерял жену.
Незадолго до инцидента 5 марта Скрипаль обращался в полицию и делился опасениями за свою жизнь.
6 Аналогии
В 2006 году в Лондоне был отравлен полонием бывший сотрудник ФСБ 43-летний Александр Литвиненко. Он умер в больнице. В Великобритании Литвиненко тоже жил после получения убежища.
В 2016 году в США скончался бывший сотрудник Службы внешней разведки Александр Потеев, заочно приговоренный к 25 годам за госизмену. Он разоблачил Чапман и других шпионов. Комментируя смерть Потеева, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его предателем, но предположения о возможной причастности Москвы отверг.
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