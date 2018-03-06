Что известно об отравлении российского шпиона в Британии

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Накануне около 16 часов 15 минут по местному времени (19.15 МСК) полиция города Солсбери приняла звонок от посетителя торгового центра Maltings. Их внимание привлекла пара на скамейке. Мужчина смотрел остекленевшим взглядом, подняв руки. Потерявшая сознание 33-летняя спутница положила ему голову на плечо.

Полиция закрыла итальянский ресторан Zizzi, в котором пара предположительно обедала. Торговый центр осматривали эксперты по химической и биологической защите.

Солсбери (Salisbury) – город в 140 километрах к западу от Лондоне, находится в графстве Уилтшир.