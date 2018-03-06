Шесть гектаров на улице Фучика могут застроить жильем

На частном участке по адресу: улица Фучика, 8, может появиться крупный жилой комплекс. Совладелец участка – ОАО «Научно-исследовательское проектно- конструкторское предприятие «Терминал» – обратилось с соответствующим предложением по корректировке Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Площадь участка — 6,4 гектара. Как указано в предложении, сейчас там расположены «несколько первичных объектов недвижимости различного назначения», которые не используются по первоначальному назначению и сдаются в аренду.

«Несколько лет назад в квартале введена в эксплуатацию станция метрополитена «Бухарестская», которая в настоящее время остается недогруженной, но в перспективе должна послужить катализатором для развития прилегающих территорий, – говорится в обращении. – Все это создает большой потенциал для освоения земельного участка... как территории жилого назначения. Размеры участка позволяют возвести на нем крупный жилой комплекс с комфортной средой обитания в районе с развитой инфраструктурой… Появление жилого массива оживит всю прилегающую зону, увеличит пассажиропоток на станции метрополитена, увеличит товарооборот в расположенных поблизости крупных торговых объектах, послужит «точкой роста» для смежных территорий».

Для строительства «Терминал» требует отклонения от предельных высот в данной зоне с 45 до 60 метров. «Возможность строительства здания высотой до 60 м повысит архитектурную выразительность объекта на фоне окружающих кварталов массового жилищного строительства», – говорится в документе. В заявке также указано, что напротив, на улице Фучика, 17, вскоре тоже вырастет новый многоквартирный дом – со встроенно-пристроенным объектом соцобеспечения (Центром психолого-медико-социального сопровождения Фрунзенского района) и встроенно-пристроенным многоэтажным гаражом. В этом же квартале разрабатываемый проект планировки предусматривает появление еще нескольких новых крупных объектов капитального строительства.

Любопытно, что, согласно СПАРКу, компания-заявитель в настоящее время ликвидируется. А владеет ею Константин Петров — он же член совета директоров ЗАО «Балтийский берег», о банкротстве которого сообщалось в апреле 2017 года. Сейчас рыбопромышленная компания находится под управлением структур Сбербанка.