ЕС зеркально введет пошлины на американские товары

Еврокомиссия 6 марта предложила ввести пошлины в 25% на некоторые товары из США.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет «Газета.Ru». Подобные действия ЕК послужили ответом на введение пошлин на сталь и алюминий со стороны США. О подобном развитии событий в торговой войне ЕС предупреждал ещё 2 марта.

В список европейского ведомства вошли следующие товары: сталь, джинсы, обувь, мотоциклы, рис, бурбон, апельсиновый сок. Уточняется, что ЕК собирается обложить указанной пошлиной американские товары на €2,8 млрд.

Как писала "Фонтанка", накануне президент США Дональд Трамп заявил, что торговые барьеры, которые создают другие страны, для Соединенных Штатов «хуже террористов» и он не будет отказываться от повышения пошлин на сталь и алюминий. Вашингтон намеревается установить 25%-ный тариф на импорт стали и 10%-ный – на ввоз алюминия, Министерство торговли США посчитало, что закупки алюминия в сложившейся ситуации «наносят вред американской безопасности». Трамп, комментируя это решение, в выражениях совсем не стеснялся и даже обвинил РФ, Китай и ЕС едва ли не в воровстве.

«Люди должны понимать, что наша страна обворовывалась в торговле практически каждой другой страной в мире, друзьями и врагами, всеми. Китай, Россия и люди, которых мы считаем прекрасными, Европейским Союзом! С ними нельзя вести дела, у них торговые барьеры хуже, чем террористы, которые у них, конечно, но торговые барьеры гораздо хуже террористов», — сказал Трамп.