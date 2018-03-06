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07.03.2018 10:00

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать живые цветы к 8 Марта

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать «живые» цветы, которые простоят в вазе долго и будут смотреться эффектно не только на витрине цветочной лавки. При этом они проявили себя не только как романтики, но и как люди прагматичные.

«Живые цветы – непременный атрибут любого праздника, который моментально создает у нас нужное настроение, – сообщается на сайте ведомства. – Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое – это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения».

1. Внимание на стебель

Обратите внимание на стебель. Стебель не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести цветов, в частности роз, является наличие так называемой «рубашки». Это самые нижние лепестки, которые растут у цветоножки и «словно обнимают» полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать цветам более эстетичный вид. На самом деле, отсутствие на цветах «рубашки» вовсе не является свидетельством особой свежести букета.

2. Раскрытие бутона

Еще один важный момент – степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Срок жизни цветка с полностью раскрытым бутоном значительно короче.

3. Эластичность лепестков

Одним из главных признаков свежести цветка является эластичность его лепестков. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми и сухими. Они при прикосновении с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются.

4. Цветы без прикрас

Живые цветы прекрасны сами по себе. При выборе цветов стоит обратить внимание на любые искусственные украшения, которыми продавцы, не дожидаясь пожеланий покупателя, могли дополнить будущий подарок. Если Вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, или другие декорации, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного – свежести.

5. Как сохранить красоту?

Лучший способ сохранить живые цветы – это купить и сразу поставить их в вазу, не оставляя надолго без воды. Специалисты также советуют исключить резкие перепады температур и не пренебрегать оберточной упаковкой. Перед тем, как поставить цветы в вазу, можно удалить нижние листья и подрезать стебли. Плюс к этому необходимо помнить о соседях: в одну вазу не стоит ставить нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в «долгожителя». Растворенная в воде щепотка сахара продлит жизнь роз, тюльпанов, гвоздик.


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