СМИ: Совфеду представят закрытый доклад об опасном влиянии Запада на молодежь

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета завершила работу над докладом о вмешательствах во внутренние дела России.

Как сообщает 6 марта РБК, документ состоит из открытой и закрытой частей. В открытой части говорится о борьбе с угрозами негативного «внешнего воздействия антироссийской направленности в сфере культуры» и санкциях «как инструменте внешнего давления». В закрытой части указаны три направления деятельности других государств, с помощью которых они «обостряют социальные конфликты в России». В числе таких сил называются США и «их традиционные союзники, в том числе и со стороны южных направлений». Они, во-первых, искусственно стимулируют проблемные ситуации в России в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Во-вторых, воздействуют на российскую молодежь «с целью превращения ее в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев «цветных революций» и госпереворотов», сказано в докладе. В-третьих, влияют на молодых россиян через лидеров общественного мнения, которые «через 10–15 лет способны изменить конституционный строй и трансформировать внешнюю и внутреннюю политику в угоду интересам внешних заказчиков».

При этом в докладе не уточняется, какие именно лидеры общественного мнения имеются в виду. Как утверждает РБК со ссылкой на два источника в Совфеде, знакомых с ходом подготовки доклада, речь идет в первую очередь о сторонниках оппозиционера Алексея Навального и о нем самом.