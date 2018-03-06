«Метрострой» допустил замену подрядчика на «Театральной», где бастуют рабочие

ОАО «Метрострой» подтвердило, что проходка тоннеля между станциями «Театральная» и «Горный институт» остановлена. На зарплаты направили более 50 млн рублей, но до людей они пока не дошли.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ОАО «Метрострой», официального уведомления об остановке работ на шахте № 574 компания не получала, однако по факту ей известно, что проходка утром 6 марта остановлена.

Сейчас к вопросу выплаты заработной платы сотрудникам ЗАО «СМУ-11 Метрострой» привлечены государственная трудовая инспекция, прокуратура Санкт-Петербурга, Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу; активное содействие оказывает банк «Санкт-Петербург», в котором находятся счета ЗАО «СМУ-11 Метрострой».

На данный момент на банковские счета СМУ-11 направлен 51 млн рублей с целевым назначением на выплату заработной платы. Однако в связи с арестом банковских счетов, наложенных налоговой инспекцией, выплатить заработную плату традиционным путем СМУ-11 не может.

«Совместно со службой судебных приставов СМУ-11 было принято решение о расчете с каждым сотрудником отдельно через службу судебных приставов, – сообщает пресс-служба. – Данная схема применяется впервые. Средства на заработную плату перечисляются по требованию судебных приставов на спецсчет, с которого каждый сотрудник СМУ-11 лично получит заработную плату. Насколько нам известно, зарплатные ведомости на всех сотрудников организации составлены и переданы в службу судебных приставов на прошлой неделе, денежные средства находятся на спецсчете». Однако в связи с тем, что схема движения денежных средств многоступенчатая и задействует в том числе казначейство, которое расположено в Москве и имеет свою систему работы, выплата заработной платы до сегодняшнего дня еще не производилась. Напомним, ранее в Смольном заявляли, что средства уже выплачиваются.

«На данный момент можно утверждать только одно: заработная плата сотрудникам ЗАО «СМУ-11 Метрострой» будет выплачена в самое ближайшее время, – говорят в ОАО «Метрострой». – В том случае, если данная подрядная организация по той или иной причине не сможет выполнять договорные обязательства, ОАО «Метрострой» произведет замену подрядчика».

Ранее "Фонтанка" писала о том, что часть рабочих СМУ-11 готова остановить проходку от станции "Театральная" до станции "Горный институт" 2 марта. Это связано с долгами по зарплате. Последний раз ее выплачивали в январе за октябрь и часть ноября. Однако после обещаний руководства начать выплаты от этой идеи отказались. В Смольном утверждают, что проблема снята.