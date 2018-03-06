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06.03.2018 11:47

Глава финского МИДа: Финляндия поддерживает Украину

Глава финского МИДа: Финляндия поддерживает Украину
facebook.com/petroporoshenko

Министр иностранных дел Суоми Тимо Сойни во время рабочей поездки в Киев заверил, что финны поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также готовы оказать помощь в развитии образования и энергетики постсоветской республики.

На встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным глава финского МИДа заявил, что Финляндия выступает за прекращение огня на востоке страны и соблюдение минских соглашений. "К миру ведет только политический диалог", – резюмировал Тимо Сойни. Финский министр также подчеркнул, что Суоми не признает Крым частью России. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Финляндии. 

Кроме того, Тимо Сойни отметил важность проведения реформ на Украине. По словам министра, первостепенную роль играет борьба с коррупцией. 

Финляндия готова оказать Украине помощь в таких областях как образование и энергетика. "Мы поддержим Украину в тех секторах, где сами имеем высокий уровень знаний и наработок. Образование является одним из краеугольных камней общества, и мы готовы сыграть ключевую роль в реформировании украинского сектора образования", – заверил глава финского МИДа.  

Еще летом две страны заключили соглашение о выделении 6 млн евро на 4-летнюю модернизацию украинских школ, в рамках которой будут подготовлены 20 тысяч учителей. Министр образования Украины Лилия Гриневич считает этот проект важным, так как "нынешняя система является архаической и дает молодым педагогам только теоретические знания, а не современные инструменты для работы с детьми".

Помимо этого, финны готовы помочь и в развитии энергетической сферы постсоветской республики. "Основное внимание будет уделено повышению энергоэффективности, расширению использования возобновляемых источников энергии и производству экологически чистой энергии", – рассказал Тимо Сойни. На эти цели будут выделены около 9 млн евро. 

Президент Петр Порошенко поблагодарил Сойни за поддержку на "Фейсбуке". 

Напомним, что украинский визит главы финского МИДа Тимо Сойни проходит 5-6 марта. В рамках своей поездки министр встретился с президентом Петром Порошенко, представителями антикоррупционных организаций как правительственных, так и общественных. Кроме того, в программе Сойни встречи с работниками финских НКО на Украине. 


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Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
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