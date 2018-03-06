На Симонова ремонтируют магистральный трубопровод

Еще
16:25 06.03.2018
Пришлите свою новость!
16:16
Почти половина финнов выступает за военное сотрудничество с НАТО
16:06
Депутаты хотят заставить петербуржцев платить за оставленные вещи в метро
15:58
УФАС: И в морге должна быть конкуренция
15:54
Следственному комитету вернут мрамор Монферрана
15:49
Дворкович заменит Мутко на должности координатора ЧМ-2018
15:45
Красота пришла на помощь
15:44
С места отравления российского разведчика в Британии госпитализирован еще один человек
15:36
ФСБ обыскивает дом замначальника управления Северо-Западной таможни Безлюдского
15:30
«Зенит» потребует с болельщиков возмещения материального ущерба
15:23
Сергей Лукьяненко появился в трейлере «Черновика»
15:19
Турпоток на границе с Финляндией снова сокращается
15:11
На Луначарского «Логан» не смог подвинуть военный «КАМАЗ»
15:07
В Дагестане нашли предполагаемых вербовщиков ИГ, отправлявших людей в Сирию
15:03
В Новгороде задержан организатор крупного оружейного бизнеса
14:58
Разведчик Скрипаль попал на видео после отравления
14:50
"Тосно" запретили проводить матч с "Рубином" на "Петровском"
14:41
Опрос: Россияне по-прежнему относятся к ЕГЭ как к тесту, хотя тестовых заданий там уже нет
14:33
В Петербурге экс-сотрудницу Транскапиталбанка осудили за обнал и сразу же амнистировали
14:23
Самая доступная квартира у метро «Девяткино» обойдется в 1,4 млн рублей
14:16
На КАД машина «прокатилась» на тазу, прилетевшем с мусоровоза
14:08
Появилась расшифровка переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой
14:04
«Яндекс»: Женщин к 8 Марта порадуют ассортиментом эротических бутиков
14:02
Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева
13:52
Суд оставил в силе отмену разрешения на строительство «Планетограда». Застройщик гарантирует возврат денег
13:50
Застройщики предлагают повысить все высотные регламенты в Петербурге на три метра
13:48
Эксперты: Выборы в Италии шокировали власти ЕС и должны привести к реформам
13:40
Mercedes научил автомобили «рисовать» на дороге светом
13:34
Ради крымских бобов бизнесмены из Латвии обошли санкции и потеряли в Петербурге 50 млн
13:30
Путин прилетел на Урал
13:10
Несовершеннолетняя петербурженка с тяжелым заболеванием родила здоровую девочку
13:00
Моуриньо заработает 1 млн фунтов за пять дней работы на российском ТВ
12:57
На Охте мёртвого водителя положили рядом с машиной
12:46
Ким Чен Ын заговорил об объединении Северной и Южной Кореи
12:39
Четверо на границе с Финляндией лишились 50 тысяч евро
12:34
Ученик гимназии на Васильевском рассказал о распылённом баллончике
12:30
Шесть гектаров на улице Фучика могут застроить жильем
12:25
ЕС зеркально введет пошлины на американские товары
12:12
ФСБ ведет обыск у замначальника Северо-Западной таможни Безлюдского
12:08
Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА
11:58
СМИ: Совфеду представят закрытый доклад об опасном влиянии Запада на молодежь
11:53
«Метрострой» допустил замену подрядчика на «Театральной», где бастуют рабочие
11:46
На Симонова ремонтируют магистральный трубопровод
11:38
«Академическую» закроют на ремонт в июле
11:22
Мнение: вторичный рынок насыщен предложениями
11:18
Малафеев рассказал, зачем «Зенит» требует переигровки матча с «Амкаром»
11:14
Детские поликлиники Петербурга дооснастят еще на 140 млн рублей
11:09
Разведчиков ЗВО научили захватывать секретные документы ночью в лесу
11:06
Лахта Центр стал пирамидой на «Яндекс.картах»
11:02
Прокуратура разберётся с платным входом в Летний сад
10:57
Мошенники закредитовались в Балтинвестбанке на 124 млн рублей
10:39
В дома Купчино возвращают тепло
10:35
Как петербуржцы смогут получить льготные лекарства в мартовские праздники
10:30
Соловьев перед выборами покажет «Миропорядок-2018» с участием Путина
10:20
Переход между "Невским проспектом" и "Гостиным двором" закрыт
10:10
В Купчино убрали наледь после того, как она отправила машину в сугроб
10:06
Спецназ УФСИН вежливо просит угонщиков вернуть похищенный автомобиль
09:57
74 удара «потянули» на девять лет строгого режима
09:46
На площадку у Петропавловки приземлился вертолет с больным ребенком из Ленобласти
09:41
Лаврова сделали министром Намибии
09:20
Проходчики тоннеля метро к «Горному институту» не вышли на работу
09:03
В Новосибирске бывшему милиционеру дали пожизненное за убийство 19 женщин легкого поведения
08:56
В «Галерее» задержали костюмированных охотников за драгоценностями с Avito
08:40
СМИ: Отравленный в Британии экс-полковник ГРУ опасался за свою жизнь
08:34
После смертельного ДТП на Маршала Жукова разыскивается авто, похожее на «Волгу»
08:21
В «день тишины» перед выборами Первый канал покажет «Крым»
08:15
У победительницы «Оскара» украли заветную статуэтку
08:06
Российские студенты распрощаются с «советскими» зачетками
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
06.03.2018 11:46

На Симонова ремонтируют магистральный трубопровод

Так и не дождавшись потепления, энергетики вернулись к лопнувшей трубе метрового диаметра в Выборгском районе Петербурга 6 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», с 10:20 аварийная бригада работает на улице Симонова, 3. Труба диаметром один метр дала течь ещё 21 февраля. Тогда вытекание кипятка остановили, но окончательное устранение дефекта отложили до более тёплых дней. Отопление и горячую воду в 30 домах, попавших в зону аварии, обеспечили.

Теплоэнергетики не стали дожидаться плюсовых температур и вернулись к повреждённому трубопроводу в преддверии больших выходных. С началом ремонта читатели нашего издания сообщили о холоде в квартирах во втором корпусе 126-го дома на проспекте Энгельса.  По информации ГУП «ТЭК», жилищным службам рекомендовали поставить 30 зданий на проток, во время переключения возможно временное охлаждение батарей. 

Работы на повреждённом трубопроводе планируется закончить завтра. 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
06.03.2018 15:20

Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA

Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52

В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная

Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»

На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Симонова ремонтируют магистральный трубопровод
В дома Купчино возвращают тепло
В Купчино 110 домов остались без тепла
В дома Кировского района возвращается тепло
В Кировском районе в сотнях домов остывают батареи
В Сланцах без воды остались 8 тысяч человек
В Купчино жители 13 домов проведут ночь в холодных квартирах
Ремонт аварийного трубопровода на Лиговском закончен
Очевидцы: В Кронштадте через дыру в чердаке провалился ребенок
Киев переходит на мазут и закрывает школы из-за приостановки поставок российского газа
Жилкому прописали экспертизу
Смольный тасует «природные» ГУПы
Владимир Рублевский: Не видел в Петербурге соленых «морей»
Как убрать сосули по закону
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
«Ленэнерго» теряет имя
Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Следственному комитету вернут мрамор Монферрана

кадр из видео/YouTube/FIFA

Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА

кадр из видео

Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
06.03.2018 15:20
Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA
Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52
В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»
На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Фото предоставлено компанией Setl City
21.02.2018 20:00
В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы
В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
«Полис Групп»
20.02.2018 12:55
«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос
Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43
«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.