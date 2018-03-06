На Симонова ремонтируют магистральный трубопровод

Так и не дождавшись потепления, энергетики вернулись к лопнувшей трубе метрового диаметра в Выборгском районе Петербурга 6 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», с 10:20 аварийная бригада работает на улице Симонова, 3. Труба диаметром один метр дала течь ещё 21 февраля. Тогда вытекание кипятка остановили, но окончательное устранение дефекта отложили до более тёплых дней. Отопление и горячую воду в 30 домах, попавших в зону аварии, обеспечили.

Теплоэнергетики не стали дожидаться плюсовых температур и вернулись к повреждённому трубопроводу в преддверии больших выходных. С началом ремонта читатели нашего издания сообщили о холоде в квартирах во втором корпусе 126-го дома на проспекте Энгельса. По информации ГУП «ТЭК», жилищным службам рекомендовали поставить 30 зданий на проток, во время переключения возможно временное охлаждение батарей.

Работы на повреждённом трубопроводе планируется закончить завтра.