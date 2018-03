Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА

На видео известные футболисты (например, Роналдо, Диего Марадона, Дмитрий Аленичев) набивают мяч и при этом идет отсчет ударов. В конце их наносят президент ФИФА Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин, которому достается право нанести последний, сотый удар.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

The FIFA #WorldCup – 💯 days to go! pic.twitter.com/mAR82eZROm

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) March 6, 2018