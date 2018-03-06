Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальный ролик в честь 100 дней, оставшихся до начала чемпионата мира - 2018 в России, поучаствовал в нём и национальный лидер РФ.

На видео известные футболисты (например, Роналдо, Диего Марадона, Дмитрий Аленичев) набивают мяч и при этом идет отсчет ударов. В конце их наносят президент ФИФА Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин, которому достается право нанести последний, сотый удар.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

Стоит отметить, что в России сегодня состоится масса мероприятий, связанных с этой датой. В Петербурге, к примеру, запустят часы с обратным отсчётом ста дней до начала мундиаля, а в школах пройдут специальные уроки на эту тему.