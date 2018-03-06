«Скандинавия» в интерьере: как выдержать стиль

Скандинавский стиль в интерьере – это, конечно, модно. Сдержанный и суровый, как потомок викингов, но в то же время светлый и естественный – он может быть разнообразен и дает простор для творчества. Но чтобы создать его, недостаточно закупиться в «Икее». Надо соблюдать несколько основных принципов.

Максимально сохраняем солнечный свет

Скандинавский стиль в Петербурге особенно «к месту». Ведь мы находимся на тех же широтах, и, как и шведы, не можем рассчитывать на яркое естественное освещение большую часть года. Именно поэтому в скандинавском интерьере цвет стен – белый или светло-серый. Заодно эти тона и зрительно увеличивают пространство – хорошо подойдет для небольшой комнаты. Стены – только фон для будущего наполнения интерьера, а яркие акценты всегда можно расставить с помощью декора, фактуры стен или текстиля, который легко менять в зависимости от настроения и сезона.

Делаем интерьер практичным

Высокая «юзабилити» интерьера – еще одна причина, по которой отделка в скандинавском стиле подойдет для не слишком просторной квартиры. Скандинавские интерьеры – с обилием полезных мест для хранения: встроенных шкафов, полок, скрытых ниш для сезонных вещей и белья, для верхней одежды и обуви, для спортинвентаря и т. д. Каждой вещи – свое место, и для каждого занятия – своя зона в квартире. Зонировать помещение можно с помощью легких декоративных перегородок, разных фактур в отделке стен, разных напольных покрытий, особых сценариев освещения.

Используем природные материалы

Самый популярный «ествественный» материал – дерево. Оно приветствуется везде – на полу, на стенах, даже на потолке. Обработка дерева – либо минимальная, либо покраска, с сохранением текстуры. В любом случае приветствуется стремление к естественности и простоте. Но не спешите закупать типовые предметы интерьера в мебельном супермаркете, ведь скандинавский стиль не подразумевает отказ от индивидуальности и разнообразия. Сделать интерьер более интересным помогут элементы, созданные своими руками: журнальный столик, лампа, что угодно. Сегодня некоторые даже «творчески перерабатывают» достижения шведских дизайнеров: красят купленную в магазине мебель в другие цвета или переделывают на свой вкус и с учетом особенностей своего интерьера.

Покупателям квартир в жилых комплексах Green City и Ultra City компании «Северный город» доступны два варианта полной отделки: «Бельгия» и «Скандинавия». В отделку входят не только традиционные обои, ламинат и плитка на полу, подоконники, розетки, выключатели. Чтобы просто расставить мебель и сразу начать жить, предусмотрены и такие необходимые мелочи, как карнизы для штор и настенные светильники.

Справка о компании Группа RBI

Green City – застройщик ЗАО "Северный город", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/