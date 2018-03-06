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06.03.2018 11:38

«Академическую» закроют на ремонт в июле

Станцию метро «Академическая» начнут обновлять в июле 2018 года, после ЧМ-2018 по футболу. Отремонтируют вестибюль и наклонный ход.

Как сообщает 6 марта Главгосэкспертиза, служба выдала положительное заключение на смету работ. В вестибюле обновят гидроизоляцию крыши, полов и тамбуров, устранят неровности пола между турникетами. Будет заменена поврежденная облицовка, светильники, на мрамор нанесут антивандальное покрытие. В наклонном тоннеле, где расположены 4 эскалатора, устранят течь и заменят гидроизоляцию.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Академическая» – следующая станция в очереди на ремонт после открытия «Лесной». И в том и в другом случае срок ремонта составляет 11 месяцев. Кроме того, запланирован капремонт станции «Технологический институт-1» с заменой трех эскалаторов, к ним добавят ещё один. Проект также одобрила  Главгосэкспертиза.

В «Петербургском метрополитене» отметили, что сроки работ на "Техноложке" еще не определены, работы точно не начнут в текущем году.


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