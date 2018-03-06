«Группа ЛСР» дарит паркинг покупателям «Богемии»

Покупатели квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Богемия», который «Группа ЛСР» строит в престижном Московском районе, могут получить паркинг бесплатно.

Подарок от «Группы ЛСР» позволит не беспокоиться о наличии свободных мест для парковки машины при возвращении домой и не волноваться о ее сохранности. Акция «Паркинг в подарок» действует до конца марта 2018 года при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке).

Подробнее об условиях акции можно ознакомиться на сайте http://www.lsr.ru

«Богемия» – это квартиры бизнес-класса для тех, кто ценит классику, любит Петербург и с уважением относится к величию сталинской архитектуры. Комплекс «Группа ЛСР» строит рядом с Московским проспектом, на тихой Смоленской улице. Дополнительные бонусы – по соседству зеленый Смоленский сквер, до метро «Фрунзенская» всего пять минут пешком, а до исторического центра – 15 минут неспешной прогулки. Дом искусно вплетен в окружающий пейзаж, и сочетает в себе черты разных эпох: от промышленной дореволюционной эстетики до советского конструктивизма.

В доме есть обязательные для этого класса недвижимости опции: закрытая территория и продуманная система безопасности, благоустроенный зеленый двор и подземный паркинг, высокое качество инженерии и красивые парадные в стиле ампир. Небольшое число квартир гарантирует приватность. В основном это просторные варианты, демонстрирующие проверенные традиции сталинского домостроения – высокие потолки, большие окна, и европейские тенденции в области дизайна – гардеробные, хозяйственные помещения, несколько санузлов. Также в доме предусмотрены и различные планировки, а также вартиры с террасами c видами на Петербург.

Сроки акции – 05.03.2018г. – 31.03.2018г., организатор ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», юр.адрес : 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, лит. Б, пом. 29Н (310), ИНН/ОГРН: 7826090547/ 1027810227884, Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться на сайте http://www.lsr.ru/ тел ( 812) 649-71-62

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Дом бизнес-класса «Богемия» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство разрешение на стр-во №78-11026420-2015 от 08.05.2015, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/bogemiya/documents/