Малафеев рассказал, зачем «Зенит» требует переигровки матча с «Амкаром»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил, зачем на самом деле петербургский футбольный клуб подал протест на работу главного судьи матча против «Амкара» (0:0) Владимира Сельдякова.

По словам Малафеева, причиной протеста стал эпизод в конце встречи, когда Сельдяков показал футболисту «Амкара» Николаю Зайцеву вторую жёлтую карточку, но не выписал следом полагающуюся в таких случаях красную. Зайцев, впрочем, покинул пределы поля, но из-за травмы.

«Вряд ли наш протест изменит итоговый результат — всё решается на футбольном поле. Это обозначение позиции клуба, что в игре были определённые обстоятельства, связанные с судейством, которые повлияли на результат. Хотим заострить на этом внимание. Как футболист, я попадал в такие ситуации, когда казалось, что судья не контролирует игру и совершает ошибки, может быть, не кардинальные, но влияющие на качество футбола. При таком судействе не получается действовать быстро, показывать атакующий футбол — игра ломается, а матч превращается в скандальный», — цитирует Малафеева 6 марта «Чемпионат.com» со ссылкой на «Р-Спорт».

Заседание контрольно-дисциплинарной комиссии, на которой состоится рассмотрение протеста «Зенита», а также других нарушений в 21-м туре чемпионата России по футболу, состоится 7 марта в 11.00. Также будут рассмотрены нарушения принимающей стороны – футбольного клуба «Зенит», фанаты которого бросали на поле посторонние предметы в качестве протеста против судейства.

Встреча с «Амкаром» проходила 3 марта.