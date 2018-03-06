Разведчиков ЗВО научили захватывать секретные документы ночью в лесу

Разведка Западного военного округа (ЗВО) успешно провела учение по захвату секретных документов, об этом сообщает пресс-служба ЗВО 6 марта.

Она уточняет, что тренировка касалась войсковых разведчиков соединения, дислоцированного в Ленинградской области. Они отработали на практике приемы маскировки в засаде зимой и захвата секретных документов противника в ночных условиях.

"По замыслу учения сразу несколько колонн боевой техники мотострелковых подразделений попали в засады во время совершения маршей. Разведчики, используя приемы маскировки, остались незамеченными передовыми отрядами и боевым охранением мотострелковых подразделений. «Диверсанты» успешно провели операцию по захвату секретных документов из командно-штабной машины. Кроме того, путем подрыва вывели из строя несколько единиц бронетехники условного противника", – рассказали в пресс-службе округа.

При отходе к точке сбора военнослужащим пришлось вступить в бой с преследующими их подразделениями условного противника, а также отработать задачи по оказанию первой медицинской помощи раненым и их эвакуации.

В ходе операции разведчики широко использовали современные лазерные дальномеры, оптические приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты и переносные станции наземной разведки.