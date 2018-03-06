Мошенники закредитовались в Балтинвестбанке на 124 млн рублей

Экономическая полиция выявила новые эпизоды в деле о мошенничестве с кредитами Балтинвестбанка. Ущерб, причинённый финансовой организации, перевалил за сотню миллионов.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, задержанный ранее предполагаемый организатор преступления через ООО «Инвест СИТИ» получил кредиты в Балтинвестбанке на покупку земель по завышенным ценам в Ленинградской области в размере 57 и и 67 млн рублей, а также оформил договор залога на земельный участок в Псковской области на 52 млн рублей. Общая сумма полученных злоумышленниками средств составила 124 млн рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению, кредиты банку не вернули.

В октябре 2017 года экономическая полиция задержала восьмерых по подозрению в похищении 63 млн рублей у Балтинвестбанка. Подозреваемые через поддельные документы получили кредит на покупку земли. В реальности сделки не было, деньги банку не вернули. Тогда в пресс-службе банка заявили, что инцидент произошёл при прежних акционерах, «до начала процедуры оздоровления банка».