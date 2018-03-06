Лахта Центр стал пирамидой на «Яндекс.картах»

Небоскреб «Газпром нефти» Лахта Центр появился на «Яндекс.картах». Об этом в ночь на 6 марта сообщили в Инстаграме проекта, подкрепив новость фотографией.

«Небоскреб Лахта Центр в креативном варианте «Яндекс.Карт», – говорится в подписи к снимку.

Фото: скриншот/Яндекс.Карты

Лахта Центр – многофункциональный общественно-деловой комплекс с будущей штаб-квартирой «Газпрома» на Лахтинском проспекте. Общая его площадь составляет около 400 тысяч квадратных метров. Строительство начали в 2012 году, два с половиной года ушло на возведение наземной части. В конце января 2018 года небоскреб дорос до проектных 462 метров. Он стал стал самым высоким в Европе.