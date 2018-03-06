В дома Купчино возвращают тепло

Еще
16:26 06.03.2018
Пришлите свою новость!
16:16
Почти половина финнов выступает за военное сотрудничество с НАТО
16:06
Депутаты хотят заставить петербуржцев платить за оставленные вещи в метро
15:58
УФАС: И в морге должна быть конкуренция
15:54
Следственному комитету вернут мрамор Монферрана
15:49
Дворкович заменит Мутко на должности координатора ЧМ-2018
15:45
Красота пришла на помощь
15:44
С места отравления российского разведчика в Британии госпитализирован еще один человек
15:36
ФСБ обыскивает дом замначальника управления Северо-Западной таможни Безлюдского
15:30
«Зенит» потребует с болельщиков возмещения материального ущерба
15:23
Сергей Лукьяненко появился в трейлере «Черновика»
15:19
Турпоток на границе с Финляндией снова сокращается
15:11
На Луначарского «Логан» не смог подвинуть военный «КАМАЗ»
15:07
В Дагестане нашли предполагаемых вербовщиков ИГ, отправлявших людей в Сирию
15:03
В Новгороде задержан организатор крупного оружейного бизнеса
14:58
Разведчик Скрипаль попал на видео после отравления
14:50
"Тосно" запретили проводить матч с "Рубином" на "Петровском"
14:41
Опрос: Россияне по-прежнему относятся к ЕГЭ как к тесту, хотя тестовых заданий там уже нет
14:33
В Петербурге экс-сотрудницу Транскапиталбанка осудили за обнал и сразу же амнистировали
14:23
Самая доступная квартира у метро «Девяткино» обойдется в 1,4 млн рублей
14:16
На КАД машина «прокатилась» на тазу, прилетевшем с мусоровоза
14:08
Появилась расшифровка переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой
14:04
«Яндекс»: Женщин к 8 Марта порадуют ассортиментом эротических бутиков
14:02
Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева
13:52
Суд оставил в силе отмену разрешения на строительство «Планетограда». Застройщик гарантирует возврат денег
13:50
Застройщики предлагают повысить все высотные регламенты в Петербурге на три метра
13:48
Эксперты: Выборы в Италии шокировали власти ЕС и должны привести к реформам
13:40
Mercedes научил автомобили «рисовать» на дороге светом
13:34
Ради крымских бобов бизнесмены из Латвии обошли санкции и потеряли в Петербурге 50 млн
13:30
Путин прилетел на Урал
13:10
Несовершеннолетняя петербурженка с тяжелым заболеванием родила здоровую девочку
13:00
Моуриньо заработает 1 млн фунтов за пять дней работы на российском ТВ
12:57
На Охте мёртвого водителя положили рядом с машиной
12:46
Ким Чен Ын заговорил об объединении Северной и Южной Кореи
12:39
Четверо на границе с Финляндией лишились 50 тысяч евро
12:34
Ученик гимназии на Васильевском рассказал о распылённом баллончике
12:30
Шесть гектаров на улице Фучика могут застроить жильем
12:25
ЕС зеркально введет пошлины на американские товары
12:12
ФСБ ведет обыск у замначальника Северо-Западной таможни Безлюдского
12:08
Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА
11:58
СМИ: Совфеду представят закрытый доклад об опасном влиянии Запада на молодежь
11:53
«Метрострой» допустил замену подрядчика на «Театральной», где бастуют рабочие
11:46
На Симонова ремонтируют магистральный трубопровод
11:38
«Академическую» закроют на ремонт в июле
11:22
Мнение: вторичный рынок насыщен предложениями
11:18
Малафеев рассказал, зачем «Зенит» требует переигровки матча с «Амкаром»
11:14
Детские поликлиники Петербурга дооснастят еще на 140 млн рублей
11:09
Разведчиков ЗВО научили захватывать секретные документы ночью в лесу
11:06
Лахта Центр стал пирамидой на «Яндекс.картах»
11:02
Прокуратура разберётся с платным входом в Летний сад
10:57
Мошенники закредитовались в Балтинвестбанке на 124 млн рублей
10:39
В дома Купчино возвращают тепло
10:35
Как петербуржцы смогут получить льготные лекарства в мартовские праздники
10:30
Соловьев перед выборами покажет «Миропорядок-2018» с участием Путина
10:20
Переход между "Невским проспектом" и "Гостиным двором" закрыт
10:10
В Купчино убрали наледь после того, как она отправила машину в сугроб
10:06
Спецназ УФСИН вежливо просит угонщиков вернуть похищенный автомобиль
09:57
74 удара «потянули» на девять лет строгого режима
09:46
На площадку у Петропавловки приземлился вертолет с больным ребенком из Ленобласти
09:41
Лаврова сделали министром Намибии
09:20
Проходчики тоннеля метро к «Горному институту» не вышли на работу
09:03
В Новосибирске бывшему милиционеру дали пожизненное за убийство 19 женщин легкого поведения
08:56
В «Галерее» задержали костюмированных охотников за драгоценностями с Avito
08:40
СМИ: Отравленный в Британии экс-полковник ГРУ опасался за свою жизнь
08:34
После смертельного ДТП на Маршала Жукова разыскивается авто, похожее на «Волгу»
08:21
В «день тишины» перед выборами Первый канал покажет «Крым»
08:15
У победительницы «Оскара» украли заветную статуэтку
08:06
Российские студенты распрощаются с «советскими» зачетками
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
06.03.2018 10:39

В дома Купчино возвращают тепло

Теплоэнергетики починили лопнувшую трубу во Фрунзенском районе Петербурга, накануне оставившую в холоде 110 домов. Температура в квартирах восстановится в ближайшие часы.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», ремонт трубопровода на Будапештской улице, 66/1, закончили с опережением графика. К половине десятого утра 6 марта бригада заварила прохудившийся участок и начала заливать в трубу горячую воду. Завершения работ ждут 110 зданий, отопление в которых пропало накануне незадолго до полудня. 

Напомним, чтобы тепло дошло до квартир, управляющие компании должны переключить задвижки на внутридомовых системах.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
06.03.2018 15:20

Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA

Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52

В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная

Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»

На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Симонова ремонтируют магистральный трубопровод
В дома Купчино возвращают тепло
В Купчино 110 домов остались без тепла
В дома Кировского района возвращается тепло
В Кировском районе в сотнях домов остывают батареи
В Сланцах без воды остались 8 тысяч человек
В Купчино жители 13 домов проведут ночь в холодных квартирах
Ремонт аварийного трубопровода на Лиговском закончен
Очевидцы: В Кронштадте через дыру в чердаке провалился ребенок
Киев переходит на мазут и закрывает школы из-за приостановки поставок российского газа
Жилкому прописали экспертизу
Смольный тасует «природные» ГУПы
Владимир Рублевский: Не видел в Петербурге соленых «морей»
Как убрать сосули по закону
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
«Ленэнерго» теряет имя
Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Следственному комитету вернут мрамор Монферрана

кадр из видео/YouTube/FIFA

Путин сыграл в футбол в своем кремлевском кабинете с президентом ФИФА

кадр из видео

Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
06.03.2018 15:20
Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA
Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52
В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.02.2018 17:25
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2»
На полгода ранее запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» ввел ЖК в эксплуатацию
Фото предоставлено компанией Setl City
21.02.2018 20:00
В 6 секциях ЖК «Палацио» завершены монолитные работы
В ЖК бизнес-класса «Палацио», который Setl City возводит на 25-й линии Васильевского острова, полностью завершены монолитные работы в шести секциях корпусов первой очереди. Жилой комплекс вышел на уровень 10-го этажа. В ближайшее время будут достроены еще две секции.
«Полис Групп»
20.02.2018 12:55
«Полис на Комендантском» от «Полис Групп» заметно подрос
Продолжается активное возведение жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43
«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.