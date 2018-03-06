В дома Купчино возвращают тепло

Теплоэнергетики починили лопнувшую трубу во Фрунзенском районе Петербурга, накануне оставившую в холоде 110 домов. Температура в квартирах восстановится в ближайшие часы.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», ремонт трубопровода на Будапештской улице, 66/1, закончили с опережением графика. К половине десятого утра 6 марта бригада заварила прохудившийся участок и начала заливать в трубу горячую воду. Завершения работ ждут 110 зданий, отопление в которых пропало накануне незадолго до полудня.

Напомним, чтобы тепло дошло до квартир, управляющие компании должны переключить задвижки на внутридомовых системах.