Соловьев перед выборами покажет «Миропорядок-2018» с участием Путина

Новый фильм с участием президента Владимира Путина анонсировал в ночь на 6 марта телеведущий Владимир Соловьев.

«Более года мы работали над фильмом «Миропорядок-2018». В основе – ряд интервью с В. Путиным.Честный прямой разговор. Захватывающий», – пишет тележурналист.

Премьера состоится в соцсетях.

Напомним, о новой картине перед выборами президента, в которых участвует действующий глава государства, стало известно еще в июле 2017 года. Тогда телеканал «Дождь» рассказал, что работает над фильмом компания Саиды Медведевой, а говорить с президентом будет телеведущий Владимир Соловьев. Съемки происходили в поездках и в резиденции Владимира Путина.

Медведева и Соловьев ранее уже делали фильм о Путине «Президент». Он вышел в 2015 году и был посвящен 15-летию нахождения Путина у власти.