Как СКА преодолевает олимпийское похмелье

Сенсации не произошло - два матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Северстали» завершились для СКА двумя победами. «Фонтанка» рассказывает, как умерла едва зародившаяся интрига.

Болельщики СКА – самые счастливые в КХЛ. У них нет проблем. На каждую игру они идут, как на гарантированный праздник. Они знают, что даже если сегодня что-то у команды не получится, в итоге через пару месяцев они все равно будут бежать за автобусом СКА по Невскому и кричать «Мы чемпионы!». Не так уж и много в этом мире вещей, о которых можно говорить с подобной уверенностью.

У СКА нет конкурентов. В составе петербуржцев играют 15 олимпийских чемпионов. Доброжелатели шутят, что это первый случай в истории, когда Олимпийские игры выиграл профессиональный клуб. Но это, простите, еще мелочи. Как вам такое: двое из 15 олимпийских чемпионов у Олега Знарка в СКА не прошли в состав на первую игру плей-офф против «Северстали». Вне заявки остались Николай Прохоркин и Андрей Зубарев. Ну и еще один бонус – пусть и не олимпийский чемпион, но лидер СКА по показателю полезности среди игроков обороны Давид Рундблад также наблюдал за этой игрой с трибуны. У СКА просто чудовищный запас сил. Везите уже Кубок Гагарина в Петербург.

Та сенсация, которую чуть было не сотворила «Северсталь» в субботней первой игре, только доказывает все это. Олимпийские чемпионы из СКА начали слишком расслабленно. Аналогии с олимпийским финалом против Германии напрашивались сами собой.

«Северсталь», буквально зубами выгрызшая себе место в плей-офф так же, как немцы – место в финале, была заряжена до предела. Этого хватило, чтобы во втором периоде сравнять и даже выйти вперед и чтобы в конце третьего, когда СКА снова вел в счете, забить еще и перевести игру в овертайм. Но когда запахло жареным, армейцы с Невы включились и довели матч до победы: бросок Павла Дацюка, у которого, как он сам признается после победы на Олимпиаде, больше нет мечты, не дал свершиться мечте череповчан.

Знарок на послематчевой пресс-конференции объяснял нервный ход матча усталостью после Олимпиады. Банально, но это действительно было единственной надеждой «Северстали». И усталость тут прежде всего не физическая, а моральная. 15 игроков СКА (2/3 состава) только что добились главной победы в своей жизни. Тяжело теперь требовать от них тех же эмоций и того же настроя, что и в Пхенчхане.

Уже второй матч в серии показал, что постолимпийский синдром ожидаемо прошел. Хотя начало было обманчивым. Главный патриот Череповца Дмитрий Кагарлицкий открыл счет, сразу же поставив СКА в положение догоняющего. «Хочет в СКА», – заговорили коллеги-журналисты, вспоминая недавние слухи о переезде Кагарлицкого в Петербург.

Мудрые тренерские советы Знарка на повышенном тоне помогли армейцам взбодриться и ответить на эту оплеуху тремя заброшенными шайбами. «Северсталь» смирилась не сразу. Сначала опять Кагарлицкий огорчил вратаря, легко обыграв самого молодого в составе петербуржцев – 18-летнего защитника Данилу Галенюка. «Очень хочет в СКА», – вновь пронеслось по пресс-ложе. «Добавил себе в контракт еще один ноль», – завистливо говорили другие.

А потом Алексей Угаров сравнял. И вот на этом возможности череповчан наконец иссякли. Армейцы забили еще четырежды, убив интригу как в этом матче, так и, по сути, во всей серии. Хотя была ли она вообще?

На пресс-конференции после второй игры главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев без конца благодарил Олега Знарка, говорил, что это большая честь играть против олимпийских чемпионов, что «пацаны» (это он так назвал своих игроков) получают опыт в таких матчах. Вот что делают с хоккейными тренерами штрафы в 300 тысяч рублей за разговоры об особом отношении судей к СКА. После третьей или четвертой благодарности в адрес главного тренера СКА Знарок не выдержал и похлопал Гулявцева по колену – то ли в знак того, что пора остановиться, то ли просто из сочувствия.

Сам Олег Валерьевич был, как всегда, немногословен. Осипшим голосом он односложно отвечал на вопросы и лишь немного (самую малость) оживился, когда его спросили про послеолимпийское похмелье.

«Ну конечно есть такое. Мы же все люди», – ответил Знарок.

На том и закончили. Серия до четырех побед (напомним, счет в пользу СКА 2-0) переезжает в Череповец, где пройдут еще две встречи. Исключительно из жажды интриги хотелось бы ошибиться, но назад в Петербург вернется уже, видимо, только Кагарлицкий с дополнительным нулем в контракте.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»