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06.03.2018 10:06

Спецназ УФСИН вежливо просит угонщиков вернуть похищенный автомобиль

Кроссовер Kia Sorento привлёк внимание ночных похитителей в Невском районе Петербурга. Отважных угонщиков не смутило присутствие наклейки «Спецназ» на заднем стекле.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 5 марта от третьего корпуса 19-го дома по Русановской улице исчез кроссовер Kia Sorento. Автомобиль неприметного серого цвета принадлежит 32-летнему сотруднику отряда специального назначения «Тайфун» УФСИН по Петербургу и области. Хозяин иномарки своего места работы не скрывал, на заднем стекле поместил наклейку с флагом РФ и изображением сотрудника спецназа. Правда, это не сберегло автомобиль.

То ли бесстрашные, то ли невнимательные угонщики увели машину. У похитителей есть ещё время одуматься и при возвращении оставить записку с содержанием: «Был не прав, вспылил. Но теперь считаю свой поступок безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить».

 


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