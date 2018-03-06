74 удара «потянули» на девять лет строгого режима

9 лет в колонии строгого режима получил за убийство петербуржец. На теле его жертвы насчитали 74 удара.

Как сообщает пресс-служба судов города 6 марта, 27 января 2017 года Сергей Соколов выпивал в компании женщины. В какой-то момент собутыльники поссорились, и мужчина взялся за нож. Он семь раз ударил им свою знакомую, а потом нанес еще не менее 67 ударов различными твердыми предметами (следствие не установило, какими). Бил по всему телу. Потерпевшая погибла на месте.

Суд отправил мужчину на 9 лет в ИК строгого режима. Кроме того, петербуржец должен будет выплатить более полумиллиона компенсации.