Лаврова сделали министром Намибии

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры со своей коллегой из Намибии — Нетумбо Нанди-Ндайтвой. Запись о встрече глав двух дипломатических ведомств появилась в Инстаграме МИД РФ в ночь на 6 марта и уже позабавила многих интернет-пользователей: устроители встречи перепутали флаги и посадили российского чиновника рядом с госфлагом южноафриканского государства.

Как ранее сообщали в МИД, Лавров отправился в 5-дневное турне по странам Африки южнее Сахары. Он уже успел побывать в Анголе, второй страной стала Намибия. Наши страны планируют взаимодействовать по многим вопросам — от добычи полезных ископаемых до сельского хозяйства.