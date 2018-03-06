Проходчики тоннеля метро к «Горному институту» не вышли на работу

Утренняя смена «СМУ-11 Метрострой», которое прокладывает тоннель от строящейся станции метро Петербурга «Театральная» к «Горному институту», остановила проходческий щит 6 марта. Рабочим не платят зарплату 3 месяца.

Как рассказали «Фонтанке» сами проходчики, на работу не вышли порядка 30 человек. Все они написали заявления по 142-й статье Трудового кодекса РФ о невыходе в связи с длительной задержкой оплаты труда.

В тоннеле находятся только несколько человек из техобслуживания.

Пока неизвестно, поддержит ли забастовку дневная смена, которая должна запустить щит в 15.00.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что часть рабочих СМУ-11 готова остановить проходку от станции «Театральная» до станции «Горный институт» со 2 марта. Это связано с долгами по зарплате. Последний раз ее выплачивали в январе – за октябрь и часть ноября. Однако после обещаний руководства начать выплаты от этой идеи отказались. В Смольном утверждали, что проблема снята.