В Новосибирске бывшему милиционеру дали пожизненное за убийство 19 женщин легкого поведения

Бывший сотрудник вневедомственной охраны МВД в Новосибирске Евгений Чуплинский получил пожизненный срок за убийство 19 женщин. Ранее 52-летнего фигуранта единодушно признала виновным коллегия присяжных.

«Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», – сообщает 6 марта Следственный комитет РФ.

Как ранее сообщала «Фонтанка», преступления совершались с 1998 по 2005 год на территории Новосибирска и области. Маньяка начали искать после того, как на обочинах автодорог и свалках стали находить фрагменты женских тел. Все убитые занимались проституцией.

Чтобы выйти на след Чуплинского, следователи-криминалисты проверили более 5 тысяч мужчин, допросили свыше 8 тысяч свидетелей, провели более 300 экспертиз. В 2016 году установленный генотип убийцы совпал с биологическим образцом Чуплинского, после чего его задержали и арестовали. Эксперты пришли к выводу, что психического расстройства у него нет, он вменяем.

В ходе следствия Чуплинский признался в совершении им убийств, а также сообщил еще о двух аналогичных преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам. Все эти эпизоды и рассмотрели в суде.