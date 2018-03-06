В «Галерее» задержали костюмированных охотников за драгоценностями с Avito

Оперативники уголовного розыска Приморского района Петербурга встретились с двумя гастролерами из Ставропольского края. У них изъяли золотые часы за 400 тысяч рублей и браслет Cartier за 300 тысяч. «Фонтанка» узнала, что потерпевшие, демонстрирующие свои украшения на Avito, расставались с деньгами под впечатлением от «Гелендвагена», «Мерседеса» в 220-м кузове и самодельных SMS.

По информации нашего издания, 5 марта в ТРЦ «Галерея» оперативники Приморского района задержали двух приезжих из Ставропольского края. Одному из них – 27 лет, второму – 31, люди оказались с биографией – отбывали наказание за разбой. В этот раз им предъявили мошенничество.

По версии следствия, злоумышленники анализировали портал Avito, где им были интересны исключительно драгоценности ценой от 300 тысяч рублей. Затем фигуранты созванивались и для начала устраивали костюмированное представление – брали напрокат черный «Гелендваген», который следовал как машина сопровождения за черным «Мерседесом» С-220. Разумеется, сами за рулем не сидели. Затем в приличных костюмах начинали прицениваться к товару, а после умудрялись так запутать продавцов, что петербуржцы верили чужим SMS-сообщениям.

Сегодня задержанным вменяют эпизод от 2 марта, когда в Приморском районе они забрали золотые часы стоимостью 400 тысяч рублей, договорившись об оплате безналом. Причем через минуту якобы после платежа один из жуликов получил самодельное SMS на свой же телефон, продемонстрировал его петербуржцу, и этого оказалось достаточно, чтобы тот поверил.

Утром же 5 марта, за несколько часов до встречи с полицейскими, аферисты провели еще пару аналогичных фокусов уже в Выборгском районе Петербурга, где забрали золотой браслет Cartier и iPhone X. Кстати, браслет нашли при них. Также при них было восемь «боевых» телефонов, с которых они прозванивали простакам.

По информации «Фонтанки», оба отказываются общаться со следователем, а оперативники города собирают им вдогонку похожие эпизоды.