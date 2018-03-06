СМИ: Отравленный в Британии экс-полковник ГРУ опасался за свою жизнь

Экс-полковник ГРУ, шпионивший в пользу британской разведки, который попал в больницу с отравлением, опасался за свою жизнь. 66-летний Сергей Скрипаль за день до госпитализации обращался в полицию.

Об этом 6 марта сообщают СМИ Соединенного Королевства. По версии Telegraph и The Guardian, бывший разведчик отравлен синтетическим наркотиком. В свою очередь, The Times со ссылкой на неназванный источник утверждает, что эта версия «считается маловероятной».

The Times пишет, что в 2011 году россиянин за £260 тысяч купил дом в Солсбери, где жил с женой. Позднее она умерла, а сын погиб в ДТП в России.

Напомним, инцидент произошел накануне в графстве Уилтшир. Из торгового центра после контакта с неизвестным веществом увезли в больницу двух человек: россиянина Сергея Скрипаля и женщину лет 30 на вид (предположительно его дочь). Оба находятся в больнице города Солсбери в критическом состоянии. После ЧП торговый центр и еще несколько объектов в городе оцепили для проверки специалистами по радиационной, химической и биологической защите.