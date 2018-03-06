В «день тишины» перед выборами Первый канал покажет «Крым»

Фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова покажет Первый канал вечером 17 марта, в «день тишины» перед президентскими выборами.

«В фильме есть много эпизодов, основанных на реальных событиях, произошедших в Крыму весной 2014 года. Одной из главных задач создателей картины было предельно корректно по отношению к народам России и Украины рассказать о «Крымской весне», помочь понять зрителю в России, на Украине, да и во всем мире, что пришлось пережить крымчанам, россиянам и украинцам в те переломные дни», — заявили в пресс-службе телеканала 6 марта.

«В нашем фильме мы относимся и к русским, и к украинцам с одинаковой любовью. Даже во время съемок сцен на Майдане мы постарались не осуждать, а понять тех, кто искренне верил в светлое будущее, которое, как казалось тогда многим, совсем не за горами. Для меня враги — не украинцы, а те, кто убивал людей под Корсунем и в Одессе, и мне все равно, какой они национальности. В нашем фильме мы пытаемся понять, как так произошло, что нас смогли искусственно, насильственно развести», — приводит пресс-служба слова Пиманова.

В фильме, который был снят при поддержке Минобороны и Минкульта, рассказывается о романе молодого человека из Севастополя и журналистки из Крыма на фоне событий весны 2014 года. В главных ролях снялись Роман Курцын, Евгения Лапова и Павел Трубинер. Впервые «Крым» показали в сентябре 2017 года в Севастополе и Симферополе, а также в Государственном кремлевском дворце. 28 сентября он вышел в прокат в кинотеатрах.

В «день тишины» агитация за какого-либо кандидата в президенты запрещена.