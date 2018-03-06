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06.03.2018 08:15

У победительницы «Оскара» украли заветную статуэтку

Полиция Лос-Анжелеса арестовала мужчину, подозреваемого в краже статуэтки «Оскар» у актрисы Фрэнсис Макдорманд.

Об этом 6 марта сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя городской полиции Росарио Эррера.

Подозреваемого зовут Терри Брайант, ему 47 лет. По версии полиции, он украл награду Макдорманд во время Губернаторского бала, который традиционно проходит после церемонии награждения премии «Оскар». Брайант прошел на мероприятие по билету, заявила Эррера.

До того, как его арестовали, подозреваемый успел опубликовать в фейсбуке видео, на котором показывал «Оскар» и говорил, что это его награда.

Позднее Брайанта отпустили под залог в 20 тысяч долларов, сообщила полиция. 

«После недолгого расставания Фрэнсис и ее „Оскар« воссоединились и отметили это двойным чизбургером», — сообщил представитель актрисы Саймон Холлс.

Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» как лучшая актриса за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

 


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