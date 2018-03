У победительницы «Оскара» украли заветную статуэтку

Полиция Лос-Анжелеса арестовала мужчину, подозреваемого в краже статуэтки «Оскар» у актрисы Фрэнсис Макдорманд.

Об этом 6 марта сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя городской полиции Росарио Эррера.

Подозреваемого зовут Терри Брайант, ему 47 лет. По версии полиции, он украл награду Макдорманд во время Губернаторского бала, который традиционно проходит после церемонии награждения премии «Оскар». Брайант прошел на мероприятие по билету, заявила Эррера.

До того, как его арестовали, подозреваемый успел опубликовать в фейсбуке видео, на котором показывал «Оскар» и говорил, что это его награда.

Terry Bryant Djmatari facebook video:

Frances McDormand's Oscar?

"This is mine. I got this tonight baby." pic.twitter.com/5Tro0m7ima