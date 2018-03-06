Российские студенты распрощаются с «советскими» зачетками

Действующее до сих пор постановление Совета Народных Комиссаров СССР об утверждении единой формы зачетной книжки для студентов вузов планируется отменить. С такой инициативой 5 марта выступило министерство образования и науки РФ.

Обязательную для всех советских вузов форму студенческого билета и «зачетки» в октябре 1936 года утвердил глава советского правительства Вячеслав Молотов (Скрябин). Через двадцать лет министерство высшего образования СССР обновило студенческий билет, тогда как требования к зачетной книжке юридически никто не отменил.

«Указанное постановление Совета Народных Комиссаров СССР не подлежит применению на территории Российской Федерации в связи с тем, что в настоящее время общественные отношения, возникающие в сфере образования … являются предметом регулирования федерального закона от 29 декабря 2012 года», – поясняет директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев.

По данным ведомства, российские студенты в настоящее время пользуются «зачетками», форма которые была введена в 2013 году.