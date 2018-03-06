Нетаньяху назвал Иран крупнейшим вызовом на Ближнем Востоке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Иран является крупнейшим вызовом для обеих стран на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Если бы я должен был назвать крупнейший вызов на Ближнем Востоке как для обеих наших стран, так и для наших арабских соседей, его можно было бы обозначить одним словом: Иран», — сказал Нетаньяху.
Он также добавил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций, кроме того, прибегает к «агрессивной практике повсюду».
По его мнению, «Иран необходимо остановить».
Ранее Биньямин Нетаньяху назвал главной темой переговоров с президентом США Дональдом Трампом угрозу региональной экспансии Ирана и его ядерной программы.
Источник: Газета.ру