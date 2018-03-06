Гумконвой ООН вернулся из Восточной Гуты с мирными жителями

Гуманитарный конвой ООН и «Красного полумесяца» вернулся из города Дума в Восточной Гуте с мирными жителями, передает РИА «Новости».

Сообщается, что с гумконовоем из Восточной Гуты прибыли 13 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что гуманитарный конвой ООН доставил в Восточную Гуту продукты для тысяч человек. Также сообщалось, что ввели комендантский час на время гуманитарных пауз в Восточной Гуте и заблокировали пути выхода из района.