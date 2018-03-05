Самолет США второй день подряд проводят разведку у берегов России

Американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II осуществил многочасовой перелет около побережья Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26 отправился с базы на острове Крит и в полдень достиг российских границ. При приближении к берегам России самолет снизился до высоты до 7,1 тыс. метров.

Самолет оставался в воздушном пространстве над международными водами Черного моря и несколько раз пролетел вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Судака, а затем, перелетев к Краснодарскому краю, длительное время кружил между Анапой и Новороссийском.

Ранее сообщалось, что два самолета ВВС США совершили разведывательные полеты вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.