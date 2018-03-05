Полтавченко принял вызов Кадырова на баскетбольном паркете

Губернатор Петербурга отреагировал на видео, которым утром 5 марта с подписчиками поделился Рамзан Кадыров. Градоначальник принял вызов от поднявшего 18 раз штангу главы Чечни и столько же раз забросил в кольцо баскетбольный мяч.

Видео в Instagram вечером 5 марта выложил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Георгий Полтавченко в красной баскетбольной форме клуба "Чикаго Буллз" с 23 номером и фамилией Джордан забрасывал мяч в кольцо с разных дистанций. После он поблагодарил Кадырова за то, что тот предложил ему принять участие в эстафете, однако передавать ее кому-то конкретному не стал. «Я приглашаю всех, кому это интересно, кому не безразлично то, что происходит в нашей стране, присоединиться в нашей эстафете», – сказал губернатор и позвал всех на выборы.

Напомним, во флэшмобе #ВыборЧемпионов180318 приняли участие губернатор Тулы Алексей Дюмин, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Подмосковья Алексей Воробьев. Полтавченко присоединиться позвал Рамзан Кадыров, перечислив его в списке своих «братьев». Кроме губернатора Петербурга в него попали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава КЧР Рашид Темрезов и режиссер Фёдор Бондарчук.