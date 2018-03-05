Медведева о слухах об уходе от тренера и намерении выступать за другую страну: Журналисты, успокойтесь!

Серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева прокомментировала слухи об уходе от тренера и намерении выступать за другую страну.Её заявление опубликовано на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» -- прокомментировала двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

Федерация фигурного катания на коньках России там же опубликовала заявление по этому поводу: "ФФККР крайне возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять «фейковую» информацию, тем самым дестабилизируя обстановку в сборной команде России по фигурному катанию в преддверии чемпионата мира в Милане. И оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты чести наших спортсменов и тренеров".

Ранее СМИ сообщили о желании Медведевой уйти от своего личного тренера Этери Тутберидзе и выступать за другую страну.