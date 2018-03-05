Трамп: Китай,РФ, ЕС - все нас обворовывали. С ними нельзя вести дела

Президент США Дональд Трамп 5 марта заявил, что торговые барьеры, которые создают другие страны, для Соединенных штатов «хуже террористов» и он не будет отказываться от повышения пошлин на сталь и алюминий.

«Люди должны понимать, что наша страна обворовывалась в торговле практически каждой другой страной в мире, друзьями и врагами, всеми. Китай, Россия и люди, которых мы считаем прекрасными, Европейским Союзом! С ними нельзя вести дела, у них торговые барьеры хуже, чем террористы, которые у них, конечно, но торговые барьеры гораздо хуже террористов», — сказал Трамп. Его цитирует "Газета.ру" со ссылкой на РИА «Новости».

Президент Трамп считает, что США «за последние несколько лет теряли по 800 миллиардов долларов ежегодно».

В четверг, 1 марта, Дональд Трамп объявил на встрече с представителя Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp о введении пошлин на ввоз стали и алюминия в США. Вашингтон намеревается установить 25%-ный тариф на импорт стали и 10%-ный – на ввоз алюминия, Министерство торговли США посчитало, что закупки алюминия в сложившейся ситуации «наносят вред американской безопасности».

2 марта Евросоюз заявил о том, что очень сожалеет о планах США ввести пошлины на ввоз алюминия из других стран. Об этом заявил председатель Еврокомиссии (исполнительный орган ЕС) Жан-Клод Юнкер. Такое решение Трампа в Брюсселе сочли «вопиющим вмешательством для защиты американской индустрии, не основанным на каких-либо требованиях безопасности». Председатель комиссии пообещал не «сидеть сложа руки», пока европейская промышленность будет «страдать от нечестных мер, которые могут угрожать работе тысяч европейцев».