СМИ: Экс-полковника ГРУ, шпионившего на Британию, отравили в Уилкшире

В британском графстве Уилтшир два человека попали в больницу после контакта с неизвестным веществом. Как сообщает BBC, одним из пострадавших является шпионивший в пользу британской разведки экс-полковник ГРУ, 66-летний россиянин Сергей Скрипаль.

Они находятся в больнице города Солсбери в критическом состоянии. Помимо Скрипаля, скорая помощь увезла женщину в возрасте около 30 лет, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на британское издание 5 марта.

Инцидент произошел днем в торговом центре, он и еще несколько объектов к городе оцеплены для проверки специалистами по радиационной, химической и биологической защиты.

Как писала "Фонтанка", Сергей Скрипаль — бывший полковник спецслужб, в 2006-м году получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. Московский окружной военный суд признал его виновным в государственной измене — офицер продал государственные секреты, в том числе данные о нескольких десятках сотрудников российских спецслужб, работающих за рубежом, за 100 тысяч долларов. В июле 2010 ученый Игорь Сутягин и бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, помилованные ранее президентом РФ и обменянные вместе с еще двумя бывшими российскими заключенными на лиц, задержанных в США, остались в Великобритании. Двое других фигурантов обмена с российской стороны – Александр Запорожский и Геннадий Василенко – улетели в США. Американцы вернули в РФ 10 человек.