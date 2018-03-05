СКА одержал вторую победу над «Северсталью» в плей-офф

Победой для хоккейного клуба СКА завершился второй матч четвертьфинала Западной конференции КХЛ против «Северстали». Петербуржцы выиграли со счетом 7:4 (1:1, 4:2, 2:1).

Голы у СКА забили Павел Дацюк (15 и 47 минуты встречи), Никита Гусев (23, 33), Виктор Тихонов (24), Александр Барабанов (31), Илья Каблуков (51). У «Северстали» отличились Дмитрий Кагарлицкий (3, 26), Алексей Угаров (29) и Матей Странски (53).

4 марта в Петербурге армейцы с Невы выиграли у "Северстали" в овертайме со счётом 4:3. Таким образом счет в серии стал 2-0 в пользу СКА. Она переезжает в Череповец, где пройдут еще две игры 7 и 8 марта. Напомним, серия длится до четырех побед одной из команд.