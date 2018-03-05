На Галерной лёд оставил машину без стекла, но со знаком «Ш»

Сосульки и наледь не оставляют в покое автомобили петербуржцев. О двух инцидентах с ними, произошедших в центральных районах Петербурга 5 марта, сообщают очевидцы.

По их словам, на Галерной улице со стеклянной крыши сошёл большой слой льда и попал прямо на легковой автомобиль. А на улице Чапыгина в Петроградском районе на другую припаркованную машину сбивали сосульки.

На «Водителе Петербурга» читайте подробности и смотрите фотографии с мест происшествий на Галерной, где машина лишилась стекла, но остался знак «Ш», и на Чапыгина, где поскупились на эвакуатор.